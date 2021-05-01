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Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:27
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hayvanların beslenebilmesi için kent merkezinin ormanlık alanları ile ilçelerde farklı noktalara mama, yem ve su konuldu.

Ekipler, devriye faaliyeti sırasında gördükleri sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi, elleriyle besledikleri hayvanlara su içirdi.

Özellikle hayvanların yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda dağıtım yapılırken sağlık sorunları bulunan hayvanlara da yardımcı olundu.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca sokak hayvanlarına mama ve yem bırakacak.

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