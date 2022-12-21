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Kahramanmaraş'ta Jandarmadan Trafik Denetimi

Kahramanmaraş'ta jandarma trafik timleri, vatandaşların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, can ve mal kaybının en aza indirilmek ve yol güvenliğini sağlanmak amacıyla trafik denetimi yaptı.

Kahramanmaraş'ta Jandarmadan Trafik Denetimi

Kahramanmaraş'ta Jandarmadan Trafik Denetimi

Kahramanmaraş'ta jandarma trafik timleri, vatandaşların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, can ve mal kaybının en aza indirilmek ve yol güvenliğini sağlanmak amacıyla trafik denetimi yaptı.

21 Aralık 2022 Çarşamba 14:50

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, yolcu taşımacılığı yönünde kış lastiği, radar, kemer ve drone ile denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri” konulu genelge çerçevesinde toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Trafik Jandarması tarafından kış lastiği denetimi yapıldı.

Kahramanmaraş-Adana karayolu yolu üzerinde gerçekleştirilen denetimde 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında araçlara zorunlu olan kış lastiği kullanımı denetlendi.

Denetlemede kış lastiği takmayan sürücülere uyarılarda bulunulurken, aynı anda 4 şeritteki onlarca araç eş zamanlı takip edilebilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi ile radar kontrolü yapıldı.

Uygulamada 97 araç kontrol edilirken, 9 araca çeşitli muhtelif maddelerden cezai işlem uygulandı.

Son Güncelleme: 21.12.2022 19:28
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Kahramanmaraşta Jandarmadan Trafik Denetimi
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