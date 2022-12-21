Kahramanmaraş'ta Jandarmadan Trafik Denetimi

Kahramanmaraş'ta jandarma trafik timleri, vatandaşların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, can ve mal kaybının en aza indirilmek ve yol güvenliğini sağlanmak amacıyla trafik denetimi yaptı.