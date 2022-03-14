Kahramanmaraş'ta kamu çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği semineri verildi

15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki okul müdürleri, müdür yardımcıları ile okul risk değerlendirme ekibi üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan proje koordinatörü Ali Badem, projeye 2021 yılında başlandığını ve projenin sonuna gelindiğini söyledi.

Bu sürede okullarda iş sağlığı ve güvenliği eğitimiyle test analiz laboratuvarının kurulduğunu ifade eden Badem, mühendislik fakültesi öğrencilerine ve meslek lisesi öğrencilerine, 20 büyük ve 50 küçük işletme çalışanlarına yönelikte eğitim ziyaretlerinin yapıldığını belirtti.

İş sağlığı ve güvenliğinin bir yaşam kültürü haline getirilmesi gerektiğini dile getiren Badem, farkındalık oluşturulması amacıyla etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği konusunda yetkililer tarafından bilgilendirme yapıldı.