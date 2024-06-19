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Kahramanmaraş'ta kırmızı ceviz üretimi başarısı!

Kahramanmaraş'ta bilim adamı, uzun bir çalışma sürecinin ardından meyvesi, kabuğu ve yaprakları kırmızı ceviz üretmeyi başardı.

Kahramanmaraş'ta kırmızı ceviz üretimi başarısı!

Kahramanmaraş'ta kırmızı ceviz üretimi başarısı!

Kahramanmaraş'ta bilim adamı, uzun bir çalışma sürecinin ardından meyvesi, kabuğu ve yaprakları kırmızı ceviz üretmeyi başardı.

19 Haziran 2024 Çarşamba 10:35

Prof. Dr. Mehmet Sütyemez'in 1995 yılında belirlediği ıslah stratejisiyle yola çıkan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Dulkadiroğlu ilçesi Akyar mevkiinde 400 dekarlık alanda bu yenilikçi proje için çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 9 yıl önce içi kırmızı ceviz üreten üniversite, bugün ise meyve kabuğu, yaprakları ve içi kırmızı ceviz üretimi konusunda önemli bir başarı elde etti. Bu çalışmaların sonucunda Türkiye'nin ilk kırmızı renkli ceviz çeşidi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından üretildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Ceviz Genetik Merkezi, bu başarılı üretimde önemli bir rol oynadı. Türkiye'de bulunan sadece üç ceviz gen merkezinden biri olan Kahramanmaraş'taki merkez, ceviz yetiştiriciliğine yön veren potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

Prof. Dr. Mehmet Sütyemez liderliğinde yürütülen ıslah programı kapsamında bugüne kadar 26 ceviz çeşidi tescillendi ve patentlendi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, ceviz ıslah çalışmalarıyla Türkiye'deki diğer kurumlardan ayrılarak en fazla ceviz çeşidi geliştiren kurum olma özelliğine sahip.

Mehmet Sütyemez, 30 yıl önce başladıkları ceviz ıslah çalışmalarının planlı ve programlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, yapılan çalışmaların genetik kaynakları zenginleştirerek ceviz yetiştiriciliği için önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

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Kahramanmaraşta Kırmızı Ceviz üretimi Başarısı!
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