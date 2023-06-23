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Kahramanmaraş'ta kolejen çorba yoğunluğu

Kahramanmaraş’ta kelle paça ve kemik suyu çorbasının cildi sıkılaştırmada etkili kolejen maddesi yönünden en yüksek içeriğe sahip olması çorbaya talebi artırdı.

Kahramanmaraş'ta kolejen çorba yoğunluğu

Kahramanmaraş'ta kolejen çorba yoğunluğu

Kahramanmaraş’ta kelle paça ve kemik suyu çorbasının cildi sıkılaştırmada etkili kolejen maddesi yönünden en yüksek içeriğe sahip olması çorbaya talebi artırdı.

23 Haziran 2023 Cuma 16:40

"Kadınlar krem kullanmak yerine Kolejen paça çorbası içsin"

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremlerinden önce kolejen çorbayı üreten ancak deprem nedeniyle üretim yeri yerle bir olan Zafer Ayranpınar, ürettiği kolejen çorbasını şimdi servis etmeye başladı.

“Kahramanmaraş kelle paça çorbasına yeni bir versiyon daha eklendi”

Paça ve kemik suyu çorbasının cildi sıkışlaştırmada etkili kolejen maddesi yönünden en yüksek içeriğe sahip gıdalar arasında yer alan Kolejen çorbası, artık Maraş mutfağında.

Paça ve kemik suyu çorbasının cildi sıkışlaştırmada etkili kolejen maddesi yönünden zengin olduğunu ifade eden Ayranpınar, ürettiği yeni çorba hakkında şunları söyledi: "Kahramanmaraş aynı zamanda bir gastronomi şehri, burada yeni bir lezzet, yeni bir yiyecek geliştirmek için kendimce yeni bir çorba ürettim. Bunun adı da kolejen çorbası, kolejen çorbası ne diyecek olursanız; kolejen çorbası büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda bulunan ayak dediğimiz, etin beyaz kısmından oluşan sıvı bir kolejen maddesidir. Bunu biz yaklaşık 7-8 saat kemikle beraber kaynatarak, pişmiş yumuşak lokum haline getiriyoruz. Ondan sonra buna özel süzme yoğurttan yaptığımız karışımı katıyoruz. Sonra ayaktaki etlerle birleştirip bunu kolejen çorbası haline getirdik. Kolejen çorbası nedir? Kolejen çorbası insan vücudundaki eklemlerde, kırıklarda ve çıkıklarda %90'lara kadar etki gösteren bir gıdadır. konunun uzmanları da zaten kolejen çorbasının insan sağlığına çok faydalı olduğunu belirtiyorlar. Biz de buradan yola çıkarak güzel bir kolejen çorbası çıkardık.”

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