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Kahramanmaraş'ta Konaklar Restore Edilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sarayaltı – Kanlıdere Bağlantı Yolu projesi kapsamında bölgede kamulaştırma süreci tamamlanan binalarda yıkım çalışmalarına devam ediyor.Proje kapsamında ayrıca bölgedeki 3 konak da restore edilecek, turizme kazandırılacak.

Kahramanmaraş'ta Konaklar Restore Edilecek

Kahramanmaraş'ta Konaklar Restore Edilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sarayaltı – Kanlıdere Bağlantı Yolu projesi kapsamında bölgede kamulaştırma süreci tamamlanan binalarda yıkım çalışmalarına devam ediyor.Proje kapsamında ayrıca bölgedeki 3 konak da restore edilecek, turizme kazandırılacak.

28 Nisan 2021 Çarşamba 16:54
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sarayaltı – Kanlıdere Bağlantı Yolu projesi kapsamında yıkım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Sarayaltı – Kaledibi – Postane bölgelerini birbirine bağlayan güzergâhta kamulaştırma aşaması tamamlanan binalarda yıkım çalışmaları gerçekleştiriyor. İlk etapta 15 konutun yıkılacağı projede ekipler yıkım işlemlerini büyük ölçüde tamamladı. Bölgedeki yol genişliğini 10 metreden 18 metreye çıkaracak proje ile şehir içi trafik yoğunluğunu azaltacak yeni bir alternatif oluşturulacak.

Önemli Bir Turizm Yatırımı

Sarayaltı – Kanlıdere Bağlantı Yolu projesi kapsamında bölgede atıl vaziyette bulunan tarihi konaklar da restore edilecek. Hayrigül ve Hayrigül 2 ile Kadıoğlu Konakları gerçekleştirilecek projeyle turizme kazandırılacak. Konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bölgedeki konakları butik otel ve müze olarak değerlendirmek istediklerini ve proje çalışmalarına başladıklarını belirtmişti.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Turan Mahallesi Muhtarı Ramazan Ciğer yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi mahallemizde bulunan binalarda yıkım çalışması gerçekleştirmektedir. Mahallemizde bulunan yol çok dar olduğu için trafik yoğunluğuna neden olmaktaydı. Büyükşehir Belediyemiz yolları genişletmek için mahallemizde kamulaştırma yaparak yıkım çalışması gerçekleştirmektedir. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Büyükşehir BelediyesiSarayaltı – Kanlıdere Bağlantı Yolu
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