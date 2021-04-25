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Kahramanmaraş'ta Korkuya Neden Olan Gizemli Kişinin Kim Olduğu Belli Oldu

Kahramanmaraş’ta beyaz çarşafla dolaşan kişinin kimliği tespit edildi.

Kahramanmaraş'ta Korkuya Neden Olan Gizemli Kişinin Kim Olduğu Belli Oldu

Kahramanmaraş'ta Korkuya Neden Olan Gizemli Kişinin Kim Olduğu Belli Oldu

Kahramanmaraş’ta beyaz çarşafla dolaşan kişinin kimliği tespit edildi.

25 Nisan 2021 Pazar 10:01
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde Piri Reis Mahallesi ve Orman Dairesi civarında görülen, vatandaşlarda paniğe yol açan çarşaflı kişinin akli dengesi yerine olmayan B.S. (67) olduğu ortaya çıktı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili çalışma başlattı.

Araştırmalar neticesinde, Andırınlı olan B.S.’nin buraya bi akrabasına geldiği ancak ikamete kabul edilmeyince sokakta kaldığı belirlendi.

AKLİ DENGESİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Orman Dairesinde Piri reis ve Oruç Reis Mahallesi'nde görünen şahıs (67), Mersin'den gelen bir hocay olduğu ve Kur'an'ın derinlerine incelemesi sonucunda Kuran'da yanlış harfler olduğunu iddia ederek ezan okunduğu esnada etrafa su serptiği belirtildi.

Kendisiyle konuşmaya çalışan kişilere, "Allah sizin belanızı verecek helak olacaksınız" sözleriyle bastırmaya çalıştığı ifade edilen şahıs, mahalle halkının sabaha kadar ayakta kalmasına neden oldu.

B.S.’nin şu anda ise Mersin’e gittiği düşünülüyor.

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