Kahramanmaraş'ta kur'an kurslarında uzaktan eğitime geçti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ek tedbir kararı aldı.

Kurul, il genelinde tüm Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verdi.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm gündüzlü-yatılı her tür ve düzeydeki Kur’an kurslarındaki eğitim faaliyetlerinin 04.01.2021 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, ayrıca alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlilerince yürütülmesine, alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına karar verildiği belirtildi. Ayrıca alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.