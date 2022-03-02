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Kahramanmaraş'ta Mahkeme Kararına İtiraz Eden Sanığın Cezası İkiye Katlandı

Kahramanmaraş'ta Kovid-19 karantinasını ihlal ederek gittiği aile sağlık merkezinde doktora hakaret eden sanığa verilen para cezası, itirazı sonrası yeniden görülen davada 2 katına çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta Mahkeme Kararına İtiraz Eden Sanığın Cezası İkiye Katlandı

Kahramanmaraş'ta Mahkeme Kararına İtiraz Eden Sanığın Cezası İkiye Katlandı

Kahramanmaraş'ta Kovid-19 karantinasını ihlal ederek gittiği aile sağlık merkezinde doktora hakaret eden sanığa verilen para cezası, itirazı sonrası yeniden görülen davada 2 katına çıkarıldı.

02 Mart 2022 Çarşamba 18:02
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26 Ekim 2020'de Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Ömer Özbiner, rapor almak için aile hekimi Dr. Lütfi Tiyekli'ye başvurdu.

İşlemleri esnasında Özbiner'in Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi ile temaslı olduğu, bu nedenle karantinada bulunması gerektiği belirlendi. Tiyekli, raporun telefonla da alınabileceğini belirterek, karantinayı ihlal ederek hem kendisinin hem de aile sağlığı merkezinde bulunanların sağlığını tehdit ettiği için Özbiner'i evine dönmesi konusunda uyardı.

Özbiner, bunun üzerine tehdit edip hararette bulunduğu doktoru Sağlık Bakanlığına şikayet etti.

Doktor Tiyekli de Ömer Özbiner hakkında "Kamu görevlisine hakaret ve tehdit" iddiasıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık suçlamaları reddetti. Mahkeme, delil ve ifadeler doğrultusunda sanık Özbiner'e "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 7 bin 300, "tehdit" suçundan da 3 bin 600 olmak üzere toplam 10 bin 900 lira adli para cezası verdi.

Mahkeme, hem "basit yargılama usulü" hem de sanığın geleceği üzerindeki etkisini de dikkate alarak cezayı 6 bin 800 liraya indirdi.

Sanığın itirazı üzerine Kahramanmaraş 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava yeniden görüldü.

Özbiner'in karar duruşmasına katılmadığı davada mahkeme savcısı, mütalaasında sanığın "Kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit' suçlarından cezalandırılmasına, eylemin sağlık çalışanına karşı yapılmasından dolayı da sağlık hizmetleri temel kanunu kapsamında verilecek cezanın yarı oranında artırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yeniden yargılama sonucu sanığa toplam 13 bin 600 lira adli para cezası verdi.

Son Güncelleme: 02.03.2022 18:40
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Kahramanmaraşta Mahkeme Kararına İtiraz Eden Sanığın Cezası İkiye Katlandı
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