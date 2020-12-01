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Kahramanmaraş'ta mesai düzenlemesi

Kahramanmaraş Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildiğini bildirdi.

Kahramanmaraş'ta mesai düzenlemesi

Kahramanmaraş'ta mesai düzenlemesi

Kahramanmaraş Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildiğini bildirdi.

01 Aralık 2020 Salı 17:54
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ek tedbir kararı aldığı belirtildi.

Kurulun il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında salgının bulaşma riskini azaltmak amacıyla yarından itibaren mesai saatlerinde değişikliğe gidilmesini uygun gördüğü aktarıldı.

Açıklamada, "İlimizde 2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma, başlama ve bitiş saatlerinin özel kanun, tüzük ve benzeri düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum ve kuruluşlara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla ilimizde, 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olarak belirlenmesi uygun görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

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