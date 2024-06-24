Kahramanmaraş'ta operasyon! 49 kişi yakalandı

17-24 Haziran 2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 12 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 32 kişi olmak üzere toplam 49 kişi yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Bu operasyonlar sonucunda 15 kişi tutuklandı.

Ayrıca operasyonlar esnasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Trafik ekipleri ise, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 159 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 41 araca ise abartı egzozdan işlem uygulandı.