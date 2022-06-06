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Kahramanmaraş'ta "Pazarcık Beşçeşme Sarımsak Festivali" Yapıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen "Pazarcık Beşçeşme Sarımsak Festivali" kapsamında hasat etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta "Pazarcık Beşçeşme Sarımsak Festivali" Yapıldı

Kahramanmaraş'ta "Pazarcık Beşçeşme Sarımsak Festivali" Yapıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen "Pazarcık Beşçeşme Sarımsak Festivali" kapsamında hasat etkinliği düzenlendi.

06 Haziran 2022 Pazartesi 16:38
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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Narlı Mahallesi Narlı Ovası'nda düzenlenen etkinlikte, bölgedeki sarımsak üretiminin geliştirilmesine yönelik bazı çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Üreticinin korunmasına yönelik hükümet olarak bazı adımları attıklarını anlatan Özdemir, "Tüccarın imkanları daha fazla, depolama şartları sizden daha iyi. Onlar sizden uygun fiyata alacaklar, uygun şartlarda depolayacaklar mevsim değiştiği, ürün azaldığı ve kıymetli hale geldiği zaman piyasaya sürecekler. Dolayısıyla sizden alınan ve onların pazarları arasında bir uçurum oluşacak. Şimdi o işi sizin yapmanızı istiyoruz. Bunun içinde hükümet olarak atılacak adımları atarız." diye konuştu.

Özdemir, tarımdaki bazı sorunların çözümüne yönelik ciddi anlamda çalışma yürüttüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Tarım Bakanlığı tüm Türkiye'de bir üretim haritası oluşturacak. Bu konuda Vahit Kirişçi Bakanımızın çok kıymetli bilgileri var. Kendisi de tarımı çok iyi biliyor. Aynı zamanda kendisi Adana'da üretici, yani bir çiftçi. Tarımda bir Türkiye haritası oluşturacağız. Misal sarımsak burada üretiliyor, sarımsak üreticisine diyeceğiz ki; 'Biz şimdi mazot desteği, gübre desteği veriyoruz ama bir yerden sonra kıymeti kalmıyor. Çünkü çiftçimiz ürününü satamadığı zaman yada değerinde satamadığı zaman bu yaptığımız desteklerin hiçbir anlamı kalmıyor. Şimdi, çiftçimize, burada en iyi üretilen şey sarımsak ve kırmızı biber ise siz burada sarımsak üretin. Her yıl bu sarımsağı üretin iyi satarsanız satın satamazsanız biz alacağız.' Devlet olarak böyle diyeceğiz. Çiftçimiz her zaman aynı ürünü üretmeye devam edecek."

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan da festivale gösterilen ilginin sevincini yaşadıklarını belirtti.

İlgili her kesimin festivale katıldığını anlatan Yılmazcan, 40 derece sıcağa rağmen çiftçilerin hasat çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

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Kahramanmaraşta Pazarcık Beşçeşme Sarımsak Festivali Yapıldı
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