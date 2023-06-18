Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 01.02'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 11.74 km altında gerçekleşti.

Sabah saat 07.56'da ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 11.34 km olarak ölçüldü.