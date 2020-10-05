Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Afşin Belediye meclisi'nden Ermenistan'a kınama
Afşin Belediye meclisi'nden Ermenistan'a kınama
Başkan Mahçiçek, “Yaşamak Güzel Yaşatmak Daha Güzel”
Başkan Mahçiçek, “Yaşamak Güzel Yaşatmak...
Onikişubat Belediyesi’nden Uluslararası İkinci Büyük Etkinlik Daha
Onikişubat Belediyesi’nden Uluslararası İkinci Büyük...
Kahramanmaraş’ta öğrenciler internet istiyor
Kahramanmaraş’ta öğrenciler internet istiyor
CHP Onikişubat Teşkilatından Tabipler Odası ve Eğitim İş Sendikasına Ziyaret
CHP Onikişubat Teşkilatından Tabipler Odası...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Kahramanmaraş'ta şehir akademisi programı başladı

Kahramanmaraş'ın UNESCO yaratıcı şehirler ağına dahil olmasının ardından Büyükşehir Belediyesince gençlere yönelik düzenlenen Şehir Akademisi Programının açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta şehir akademisi programı başladı

Kahramanmaraş'ta şehir akademisi programı başladı

Kahramanmaraş'ın UNESCO yaratıcı şehirler ağına dahil olmasının ardından Büyükşehir Belediyesince gençlere yönelik düzenlenen Şehir Akademisi Programının açılışı yapıldı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 19:04

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen açılış programında, şehir akademisinde ders verecek kişiler tanıtıldı. Akademinin ilk dersi ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından verildi.

Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, programın beklentilerinin üzerinde ilgi görmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Akademide çok farklı içeriklerin yer aldığını aktaran Güngör, "Şehrimizi hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Özellikle UNESCO yaratıcı şehirler ağına dahil olarak ülkemizi şiir ve edebiyat konusunda daha tanınır yapıp hak ettiği yere gelmesini arzu ediyoruz." dedi.

Güngör, akademide gençlere, yetişkinlere yönelik çeşitli tema ve konularda eğitimler verileceğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Ben bunun son derece faydalı olacağına inanıyorum. Kayıt yaptıranların da talebinin yüksekliğinden, bunun ne kadar bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. 72 öğrencinin kaydı yapıldı. Bu 4 aylık bir süreyi kapsıyor. Şu anda müracaat çok fazla ancak diğer müracaat edenleri de peyderpey sisteme katmış olacağız. Talebe göre de bunları çeşitlendireceğiz."

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşta şehir Akademisi Programı Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afşin Belediye meclisi'nden Ermenistan'a kınama
Afşin Belediye meclisi'nden Ermenistan'a kınama
Başkan Mahçiçek, “Yaşamak Güzel Yaşatmak Daha Güzel”
Başkan Mahçiçek, “Yaşamak Güzel Yaşatmak Daha Güzel”
Onikişubat Belediyesi’nden Uluslararası İkinci Büyük Etkinlik Daha
Onikişubat Belediyesi’nden Uluslararası İkinci Büyük Etkinlik Daha
Kahramanmaraş’ta toplu taşımaya ‘HES’ zorunluluğu getirildi
Kahramanmaraş’ta toplu taşımaya ‘HES’ zorunluluğu getirildi
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İletişim Ofisi’nden Hızlı Tren Açıklaması
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İletişim Ofisi’nden Hızlı Tren Açıklaması

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber