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Kahramanmaraş'ta şehit çocuğuna doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ta, şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın 9 yaşına giren oğlunun doğum günü, sürpriz programla kutlandı.

Kahramanmaraş'ta şehit çocuğuna doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ta şehit çocuğuna doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ta, şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın 9 yaşına giren oğlunun doğum günü, sürpriz programla kutlandı.

12 Mart 2022 Cumartesi 16:13
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi, 2020'de Bitlis'in Sehi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Eyüp Fidan'ın oğlu Emre'yi doğum gününde yalnız bırakmadı.

Dernek Başkanı Yunus Kahraman, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile beraberindekiler, 9 yaşına giren çocuğun Onikişubat ilçesindeki evine konuk oldu.

Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Emre Fidan, sürpriz karşısında sevinç yaşadı.

Anne Derya Fidan, böyle bir günde oğlunun mutluluğuna ortak olan katılımcılara teşekkür etti.

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