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Kahramanmaraş'ta şehit öğretmenlerin okuluna müze

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 26 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen üç öğretmenin görev yaptığı okulda sosyal donatı alanı ve müze kazandırıldı.

Kahramanmaraş'ta şehit öğretmenlerin okuluna müze

Kahramanmaraş'ta şehit öğretmenlerin okuluna müze

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 26 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen üç öğretmenin görev yaptığı okulda sosyal donatı alanı ve müze kazandırıldı.

30 Haziran 2022 Perşembe 17:59
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Bölücü terör örgütü PKK'nın tehditlerine rağmen öğrencilerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazırladığı için şehit edilen öğretmenler Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz’ın görev yaptıkları Altunyaprak İlkokulu, kaymakamlığın girişimiyle iki aylık hummalı bir çalışmanın ardından düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında okul yerleşkesinde sosyal donatı alanı ve şehit öğretmenlerin fotoğraflarıyla kişisel eşyalarının yer aldığı "Şehit Öğretmenler Eğitim Müzesi" oluşturuldu.

Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış, açılıştaki konuşmasında, ilçede göreve başladığı ilk günlerde gezme fırsatı bulduğu okulun şehit öğretmenler anısına düzenlenmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Okulun en iyi şekilde hizmete alınması için kamu personellerinin katılımıyla çalışma yaptıklarını anlatan Bağış, şunları kaydetti:

"Çok kutsal bir değer olan bu okulun atıl ve metruk bir şekilde durması bende rahatsızlık yarattı. Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda bu okulda neler yapılabileceğini konuşup, hızlı bir şekilde proje geliştirerek işe başladık. Adını da 'Şehit Öğretmenler Yaşam Alanı' olarak belirledik. Burası eğitim müzesi olmasının yanında halk eğitimi merkezimize bağlı bir kurs merkezi olarak da yöre halkımızın talepleri doğrultusunda değerlendirilecek. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç ise şehit edilen öğretmenleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, ilçe halkı için önemli ve anlamlı bir güne şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Ayrıca, Kahramanmaraş Valiliği onayıyla şehit öğretmenlerin isimleri ilçedeki üç okulda yaşatılacak. Şehit öğretmenlerin isimlerinin yer aldığı yeni okul tabelaları törende okul müdürlerine teslim edildi.

Son Güncelleme: 30.06.2022 18:11
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Kahramanmaraşta şehit öğretmenlerin Okuluna Müze
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