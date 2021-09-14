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Kahramanmaraş'ta "sosyal market" projesiyle 6 bin kişiye kıyafet dağıtılacak

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde hayata geçirilen "sosyal market" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 6 bin kişiye kıyafet desteği sağlanacak.

Kahramanmaraş'ta "sosyal market" projesiyle 6 bin kişiye kıyafet dağıtılacak

Kahramanmaraş'ta "sosyal market" projesiyle 6 bin kişiye kıyafet dağıtılacak

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde hayata geçirilen "sosyal market" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 6 bin kişiye kıyafet desteği sağlanacak.

14 Eylül 2021 Salı 17:07
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Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermek amacıyla oluşturulan proje kapsamında ilçe genelindeki ihtiyaç sahipleri belirleniyor.

Kaymakamlık binasında oluşturulan markete davet edilen ihtiyaç sahipleri herhangi bir ücret ödemeden burada alışverişlerini yaparken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla belirlenen ailelere de talepleri doğrultusunda kıyafet yardımında bulunuluyor.

Kaymakam Muhammet Huzeyfe Onur, gazetecilere, proje ile ihtiyaç sahibi kişilerin ve çocuklarının kıyafet ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Belediye ile birlikte başlatılan çalışma kapsamında 0-70 yaş grubu 6 bin ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Onur, "Burada vatandaşlarımızın isterlerse bizzat kendileri gelip ürünleri alıp gitme durumları var. Kendileri gelmek istemeyen vatandaşlarımız ile Kaymakamlığımızın ve belediyemizin belirlediği vatandaşlarımıza da istedikleri giysileri paketleyip evlerinde teslim ediyoruz." diye konuştu.

Onur, hedefledikleri 6 bin kişiye ulaşılıncaya kadar çalışmalarına devam edeceğini aktararak, projeye destek vermek isteyen hayırseverlerin Kaymakamlık yada belediye ile irtibata geçebileceğini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Bilal Eker de ulusal bir giyim firması tarafından bağışlanan ürünleri asıl sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

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