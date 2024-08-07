Kahramanmaraş'ta su kesintisi! 18 mahalle için uyarı!

Su kesintisi, 7 Ağustos 2024 saat 22:00 ile 8 Ağustos 2024 saat 14:00 arasında 18 mahallede gerçekleşecek.
Etkilenecek Mahalleler
Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şunlardır:
Namık Kemal
Kanuni
Yavuz Selim
Genç Osman
Erkenez
Karaziyaret
Karataş
Mehmet Akif
Bahçelievler
Egemenlik
Yenişehir
Menderes
İsmet Paşa
Kurtuluş
Hayrullah
Şazibey
Hacıbayramveli
Dumlupınar
KASKİ, bu çalışmanın daha sağlıklı ve kesintisiz su temini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, su kesintisi nedeniyle yaşanacak olumsuzluklardan dolayı vatandaşlardan özür diledi ve anlayışları için teşekkür etti.