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Kahramanmaraş'ta su kesintisi! 18 mahalle için uyarı!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), depo bakım onarım ve bağlantı çalışmaları nedeniyle şehre su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Kahramanmaraş'ta su kesintisi! 18 mahalle için uyarı!

Kahramanmaraş'ta su kesintisi! 18 mahalle için uyarı!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), depo bakım onarım ve bağlantı çalışmaları nedeniyle şehre su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

07 Ağustos 2024 Çarşamba 18:03

Su kesintisi, 7 Ağustos 2024 saat 22:00 ile 8 Ağustos 2024 saat 14:00 arasında 18 mahallede gerçekleşecek.

Etkilenecek Mahalleler

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şunlardır:

Namık Kemal

Kanuni

Yavuz Selim

Genç Osman

Erkenez

Karaziyaret

Karataş

Mehmet Akif

Bahçelievler

Egemenlik

Yenişehir

Menderes

İsmet Paşa

Kurtuluş

Hayrullah

Şazibey

Hacıbayramveli

Dumlupınar

KASKİ, bu çalışmanın daha sağlıklı ve kesintisiz su temini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, su kesintisi nedeniyle yaşanacak olumsuzluklardan dolayı vatandaşlardan özür diledi ve anlayışları için teşekkür etti.

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Kahramanmaraşta Su Kesintisi! 18 Mahalle Için Uyarı!
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