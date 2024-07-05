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Kahramanmaraş'ta Temmuz ayında suya bir zam daha!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), Temmuz ayında su fiyatlarına yeniden zam yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayından itibaren suyun metreküp fiyatı KDV hariç 13 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Kahramanmaraş'ta Temmuz ayında suya bir zam daha!

Kahramanmaraş'ta Temmuz ayında suya bir zam daha!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), Temmuz ayında su fiyatlarına yeniden zam yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayından itibaren suyun metreküp fiyatı KDV hariç 13 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

05 Temmuz 2024 Cuma 11:15

KASKİ, su fiyatlarında yaptığı düzenlemeyle ilgili detayları paylaştı. Mayıs ayında 12,66 kuruş olan suyun metreküp fiyatı, Haziran ayında 13,06 kuruşa yükselmişti. Temmuz ayında ise bu fiyat 13,51 kuruş olarak açıklandı.

Vatandaşlar, her ay gelen zamlarla birlikte su faturalarının elektrik faturalarını geride bırakmaya başladığını ifade ediyor. Sık sık yapılan bu zamlar, halk arasında tepkilere neden oluyor ve bütçeleri zorladığını belirten vatandaşlar, yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını talep ediyor.

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