Kahramanmaraş'ta Temmuz ayında suya bir zam daha!

KASKİ, su fiyatlarında yaptığı düzenlemeyle ilgili detayları paylaştı. Mayıs ayında 12,66 kuruş olan suyun metreküp fiyatı, Haziran ayında 13,06 kuruşa yükselmişti. Temmuz ayında ise bu fiyat 13,51 kuruş olarak açıklandı.

Vatandaşlar, her ay gelen zamlarla birlikte su faturalarının elektrik faturalarını geride bırakmaya başladığını ifade ediyor. Sık sık yapılan bu zamlar, halk arasında tepkilere neden oluyor ve bütçeleri zorladığını belirten vatandaşlar, yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını talep ediyor.