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Kahramanmaraş'ta Toplanan Mavi Kapaklar, Akülü Tekerlekli Sandalyeye Dönüştü

Kahramanmaraş'ta doğuştan bedensel engelli Hikmet Arslan, mavi kapak kampanyasıyla akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Kahramanmaraş'ta Toplanan Mavi Kapaklar, Akülü Tekerlekli Sandalyeye Dönüştü

Kahramanmaraş'ta Toplanan Mavi Kapaklar, Akülü Tekerlekli Sandalyeye Dönüştü

Kahramanmaraş'ta doğuştan bedensel engelli Hikmet Arslan, mavi kapak kampanyasıyla akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.

29 Aralık 2022 Perşembe 09:50

Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan ve Arslan ailesi, doğuştan engelli çocukları 12 yaşındaki Hikmet Arslan'a akülü tekerlekli sandalye alabilmek için park ve bahçelerden mavi kapak toplamaya karar verdi.

Durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve kentte mavi kapak kampanyalarına öncülük eden Abdülkadir Zeki Gülmezi ile paylaştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan kampanya ile kent genelindeki okullarında katılımıyla yaklaşık 4 ayda 2 ton mavi kapak toplandı.

Kısa sürede akülü tekerlekli sandalyeye kavuşan Hikmet büyük bir mutluluk yaşadı.

Baba Mahmut Arslan, eşi ve kendisinin de kampanya kapsamında 300 kilogram mavi kapak topladığını belirtti.

Çocuklarının mutluluğu için yoğun bir mücadele verdiklerini ifade eden Arsalan, bu süreçte kendilerine destek olan herkese minnettar olduklarını söyledi.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart da Hikmet'in engeli nedeniyle evde eğitim gördüğünü hatırlattı.

İlçe genelinde yaklaşık 38 evde eğitim verildiğini aktaran Mart, "Öğrencilerimizin eğitimine erişimini kolaylaştırmak adına evde eğitim öğretmenleri görevlendiriyoruz. Haftada 30 günlük 6 saat olmak üzere eğitim veriliyor. Hikmette bu öğrencilerimizden birisidir. Bugünde kendisine Kadir beyin tedarik ettiği akülü aracı teslim ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu

Abdülkadir Zeki Gülmez de başlatılan kampanyaya birçok işletme ve okulların yanı sıra ailelerin destek verdiğini dile getirdi.

Hikmet'in hayatını kolaylaştırma adına akülü aracı temin etmek için gayret gösterdiklerini belirten Gülmez, "Okula gitme durumu da olursa bu araçla okula da gidebilecek." ifadelerini kullandı.

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