Kahramanmaraş'ta toz etkili oldu!

Kentte akşam saatlerinde itibaren etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi azaldı ve görüş mesafesi düştü. Toz zerrecikleri araçların üzerini kapladı.

Kentteki esnaftan bazıları dükkanlarının önünü suyla temizledi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yer yer etkili olan toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Vatandaşlardan Gözde Öncü, toz taşınımı nedeniyle gündelik yaşamda zorluk çektiğini belirtti.

Fatih Kar da arabasını sabah saatlerinde yıkattığına pişman olduğunu dile getirerek, nefes almakta zorlandığını söyledi.