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Kahramanmaraş'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta 92 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Şükrü Türkmen'in cenazesi toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta 92 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Şükrü Türkmen'in cenazesi toprağa verildi.

16 Mart 2022 Çarşamba 16:25
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Yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Türkmen'in tabutu, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evinden Ulu Cami'ye getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Türkmen'in naaşı, Şeyhadil Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Türkmen'in yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı Merkez Komutanı Piyade Albay Barış Ercan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Son Güncelleme: 16.03.2022 19:57
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Kahramanmaraşta Vefat Eden Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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