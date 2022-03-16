Kahramanmaraş'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Türkmen'in tabutu, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evinden Ulu Cami'ye getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Türkmen'in naaşı, Şeyhadil Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Türkmen'in yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı Merkez Komutanı Piyade Albay Barış Ercan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.