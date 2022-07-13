Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Gürbüz, ‘Bayramlar, manevi hayatımızı şekillendiriyor’
Başkan Gürbüz, ‘Bayramlar, manevi hayatımızı...
Necati Okay, ‘Huzurlu ve Mutlu Bir Bayram Geçirmemiz Dileğiyle’
Necati Okay, ‘Huzurlu ve Mutlu...
Milletimizin Başı Sağ Olsun
Milletimizin Başı Sağ Olsun
Başkan Mahçiçek, ‘Kurban Paylaşmaktır’
Başkan Mahçiçek, ‘Kurban Paylaşmaktır’
Başkan Okay’dan Kurban Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Kurban Bayramı Mesajı

Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütü kursiyerleri gökyüzüyle buluştu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde katıldıkları yamaç paraşütü kursunu tamamlayan kursiyerler, ilk kez tek başlarına uçmanın heyecanını yaşadı.

Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütü kursiyerleri gökyüzüyle buluştu

Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütü kursiyerleri gökyüzüyle buluştu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde katıldıkları yamaç paraşütü kursunu tamamlayan kursiyerler, ilk kez tek başlarına uçmanın heyecanını yaşadı.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 17:20
banner459

Elbistan Yamaç Paraşütü Spor Kulübü'ndeki eğitimi tamamlayan kursiyerler, telsiz aracılığıyla yönlendirilerek hatasız bir şekilde uçup iniş yaptı.

Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Eğitmeni Abdullah Kahraman, gazetecilere, kurs sürecinin uçuşlarla tamamlandığını söyledi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde uçuş yapıldığını ancak Elbistan'ın çok farklı bir yer olduğunu ifade eden Kahraman, "Kursiyerlerimiz iki haftalık eğitime tabi tutuldu. Biz bu iki hafta içerisinde 25 saat teorik eğitim verdik. Ders anlattık daha sonra yer çalışmaları yaparak paraşütleri uçuşa hazır hale getirme pratiği yaptık. Şimdi de uçuşlara başladık. Bugün ilk uçuşlarımızı yapıyoruz, öğrencilerimizi gökyüzüyle buluşturuyoruz." diye konuştu.

Elbistan Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Turgut Akbaş da son zamanlarda gençlerin uçuş sporlarıyla daha yakından ilgilenmeye başladığını dile getirdi.

Kursiyerlerden Mustafa Kemal Kadayıfçı ise tutkunu olduğu gökyüzüyle buluştuğu için büyük heyecan yaşadığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşta Yamaç Paraşütü Kursiyerleri Gökyüzüyle Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor
Sanko Üniversitesi Rektörü Dağlı’dan 15 Temmuz mesajı!
Sanko Üniversitesi Rektörü Dağlı’dan 15 Temmuz mesajı!
Sular Sağlık’ta Kurban Bayramı Coşkusu
Sular Sağlık’ta Kurban Bayramı Coşkusu
Daha Temiz Çevre İçin Büyükşehir Ekipleri Sahada
Daha Temiz Çevre İçin Büyükşehir Ekipleri Sahada
Başkan Gürbüz, ‘Elbistan festivali’nde binlerce hediye talihlilerini bekliyor’
Başkan Gürbüz, ‘Elbistan festivali’nde binlerce hediye talihlilerini bekliyor’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber