Kahramanmaraş'ta yangın alarmı!

Olay, Onikişubat ilçesi kılavuzlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

İçerisinde kimsenin yaşamadığı öğrenilen ikamette sabahın erken saatlerinde çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, yanan ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.