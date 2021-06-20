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Kahramanmaraş'ta yaşlı çift 3 zihinsel engelli çocuğuyla yaşam sürüyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan 68 yaşındaki Duran ile 65 yaşındaki Elif Kartalkanat çiftçi, yaşları 40, 38 ve 33 olan doğuştan zihinsel engelli 3 çocuğuna bakarak hayatlarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta yaşlı çift 3 zihinsel engelli çocuğuyla yaşam sürüyor

Kahramanmaraş'ta yaşlı çift 3 zihinsel engelli çocuğuyla yaşam sürüyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan 68 yaşındaki Duran ile 65 yaşındaki Elif Kartalkanat çiftçi, yaşları 40, 38 ve 33 olan doğuştan zihinsel engelli 3 çocuğuna bakarak hayatlarını sürdürüyor.

20 Haziran 2021 Pazar 14:41
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Merkez Onikişubat ilçesinin Yörükselim Mahallesi'nde yaşayan Kartalkanat çiftçi, peş peşe dünyaya gelen zihinsel engelli çocukları Fatma (40) Ali (38) ve Hasan (33) ile yakından ilgilenerek yaşamlarını sürdürüyor.

Kartalkanat çifti, ilerlemiş yaşlarına rağmen zor şartlar altında sürdürdükleri yaşam mücadelesiyle dikkatleri çekiyor.

Baba Duran Kartalkanat, AA muhabirine, çocuklarının saçının teline zarar gelmemesi için çok uğraştığını, onlarla birlikte ömrünü geçirmekten de mutlu olduğunu söyledi.

Her anne ve babanın fedakar olduğunu anlatan Kartalkanat, "İnsan evde kendi çocuğuna bakmaz mı? Onlar bizim canımız. Ne parmaklarının kanamasını, ne de hiçbir yerlerine zarar gelmesini istemem. Elimden geldiğince onlara bakıyorum ve kişisel ihtiyaçlarında da yardımcı oluyorum. Bunu yaparsa ailen yapar. Başkası senin gibi bakmaz." diye konuştu.

- Babalar Günü ziyareti

Aileyi sürekli kontrol eden Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de Babalar Günü dolayısıyla aileye ziyaret gerçekleştirerek hem babaya hem çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da devletin tüm imkanlarını seferber ederek engelli bireylere en iyi şartlarda bakımı sağladığını ancak aile şefkati ve bakımının öneminin çok daha farklı olduğunu dile getirdi.

Kartalkanat ailesini fedakarlığından dolayı tebrik eden Kaya, şöyle konuştu:

"Bizler engelli bireylerin bakımında sosyal dışlanmaya maruz kalmamaları için sosyal bütünleşmeyi ve kaynaşmayı esas alan sosyal modeli şiar ediniyoruz. Bakıma muhtaç durumda olan bireylerin toplumdan soyutlanmadan, toplum tarafından bir engel konulmadan, toplum içinde bakılmasını esas alan modeli önemsiyoruz. Ben ailemize engelli çocuklarına böyle bir ortamı sundukları için ayrıca teşekkür ediyorum."

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