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Kahramanmaraş'ta Yaşlı Kadın Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldu

Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılarına para ve ziynet eşyası göndermeye çalışan kişiyi yakını engelledi.

Kahramanmaraş'ta Yaşlı Kadın Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldu

Kahramanmaraş'ta Yaşlı Kadın Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldu

Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılarına para ve ziynet eşyası göndermeye çalışan kişiyi yakını engelledi.

12 Şubat 2022 Cumartesi 11:37
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Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Gülseren Kurt'u telefonla arayarak savcılıktan olduğunu söyleyen dolandırıcı, Kurt'tan nakit ve altınlarını kendilerine banka aracılığıyla göndermelerini istedi.

Evindeki ziynet eşyaları ve parasıyla bankaya doğru çıkan Kurt'a yolda karşılaştığı bir yakını kendisinin dolandırılmaya çalışıldığını ve istenen para yatırmaması gerektiğini belirtti.

Bunun üzerine yakınıyla polis merkezine giden Kurt'a polis ekipleri, hiçbir asker, polis, hakim, savcının vatandaştan para istemeyeceğini aktardı.

5 bin lira değerinde altın ile 20 bin lirası dolandırılmaktan kurtulan Kurt, ekiplere teşekkür ederek polis merkezinden ayrıldı.

Kurt, gazetecilere, akrabası ve polis ekipleri sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu söyledi.

Dolandırıcıların kendisine "telefonu kapatma", "olayı kimseye anlatma", "durumu kimse bilmesin", "emniyete sakın gitme" diyerek telefonda oyaladığını anlatan Kurt, yolda rastladığı akrabasıyla emniyete gittiğini ifade ederek, "Polise durumu anlattım. Teyze 'Sakın para yatırma, seni dolandırıyorlar, sakın öyle bir şey yapma.' dedi. Allah polislerimizden razı olsun. Polisler beni kurtardı onlara teşekkür ederim." diye konuştu.

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Kahramanmaraşta Yaşlı Kadın Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldu
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