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Kahramanmaraş'ta yeni evlenen çiftlere danışmanlık hizmeti

Kahramanmaraş'ta, yeni evlenen çiftler için aile danışmanlığı hizmeti sağlanması için "Ailem İçin Projesi" hayata geçirildi.

Kahramanmaraş'ta yeni evlenen çiftlere danışmanlık hizmeti

Kahramanmaraş'ta yeni evlenen çiftlere danışmanlık hizmeti

Kahramanmaraş'ta, yeni evlenen çiftler için aile danışmanlığı hizmeti sağlanması için "Ailem İçin Projesi" hayata geçirildi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 17:43
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Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,Oniki Şubat ve Dulkadiroğlu belediyelerinin işbirliğinde hazırlanan "Ailem İçin Projesi" için protokol imzalandı. Özellikle evliliğin ilk yılında yaşanan boşanma vakalarının önlenmesini hedefleyen projenin ilk etabında gönüllü olarak projeye dahil olmak 100 çifte aile danışmanlığı hizmeti verilecek.

Vali Ömer Faruk Coşkun, imza törenindeki konuşmasında, toplumda ailenin önemine dikkati çekti.

Projeyle evlenme hazırlığında olan ve yeni evlenen çiftlere destek olunacağını anlatan Coşkun, projenin hayırlı olmasını diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da projenin hedef kitlesinin belediye ve müftülüklere evlenmek için başvuran gençler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ömür boyu sürecek huzurlu bir yolculuğa adım atmaya karar veren gençlerimizin temeli sağlam aileler kurmalarını istiyoruz. Aile bağlarının çok güçlü olduğu ilimizde yeni aileler kuran gençlerimiz arasında tek bir boşanmanın dahi yaşanmaması için evlilik öncesinde ve evliliğin ilk yılında, eğitim, seminer, aile danışmanlığı gibi hizmetlerimizle gençlerimizin yanında olacağız."

Kaya, proje kapsamında 41 yıllık evli çiftlerle genç çiftleri buluşturacak ev ziyaretleri gerçekleştirileceğini kaydetti.

Daha sonra Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay diğer ilgililer arasında hazırlanan protokol imzalandı.

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