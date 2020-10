Kahramanmaraş Tabip Odası’ndan Suç Duyurusu

Son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddete bir yenisi daha eklenerek, sosyal medya üzerinden kara propaganda yapan sağlık teröristlerine yönelik Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ise sağlık teröristlerini destekleyenlere karşı suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

“SAĞLIK TERÖRİSTLERİNİ DESTEKLEYENLER DE AYNI SUÇA ORTAKTIR”

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Kahramanmaraş Tabip Odası olarak sağlıkta giderek artan terörizm ile mücadele en büyük önceliklerimizdendir. Bunu her fırsatta dile getirmekteyiz. Hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Sayıca yetersiz olunmasına rağmen olağanüstü gayret ile bu ülkenin sağlığına hizmet etmektedirler. Ülkemiz ve Dünyamızı sarsan Pandemi sürecinde eşlerinden, çocuklarından, anne-babalarından her şeyden taviz vererek halkımıza hizmet vermektedirler. Bu kadar emeğe rağmen Pandemi döneminde bile sağlık teröristleri de hız kesmemektedir. Adeta fazla mesai yapar duruma gelmişlerdir. Maalesef kanunlarımız sağlık terörizmini engellemede yeterli değildir. Yetersiz cezalar caydırıcı olmaktan uzak kalmaktadır. Bu da şiddeti daha da artırmaktadır. Son zamanlarda sosyal medya üzerinden sağlık terörizmini öveni teşvik edeni mazur gösteren paylaşımlarda artış yaşanmaktadır. Suçu işlemek kadar suçu övmek de, suça teşvik etmek de cezalandırılmalıdır. Hekimlerin, sağlık çalışanlarının hedef gösterilmesi kabul edilemez bir durumdur. Vatandaşlarımız arasında “ sağlık teröristlerinin yaptığı yanına kâr kalıyor.” Algısı ile mücadele etmek en önem verdiğimiz amaçlarımızdan biridir. Kanunumuz bize bu konuda yetki ve sorumluluk yüklemektedir. Bu bilinçle sosyal medya üzerinden sağlık terörizmini destekleyenleri tespit etmekteyiz. Tespit edilen kişiler ve paylaşımlar hakkında Tabip Odamızın avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulunmuş durumdayız. Bundan sonra da sağlık terörizminin ve destekçilerinin somu gelinceye kadar suç duyurularımızın devamı gelecektir. Bu tip suça teşvik edici sosyal paylaşımlar konusunda savcılıklar re’sen de soruşturma başlatmalıdır. Bu konuda daha hassa olunmasını istiyoruz. Ülkesini seven, kurallara uyan duyarlı vatandaşlarımızdan da bu konuda destek beklemekteyiz. Onlar da suç duyurusunda bulunsun veya bize haber versinler. Bu ülkenin hekimleri, sağlık çalışanları bu ülke, bu halk için çalışmaktadır. Halkımız da bizim mücadelemize destek olmalıdır.”