Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...
Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a “Kahramanlık” Unvanı Verilişinin 49’ncu Yıl Dönümü Mesajı
Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a...
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak Ettiği Bir Unvandır
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak...
Başkan Mahçiçek’ten Regaip Kandili Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Regaip Kandili Mesajı

Kahramanmaraş'taki mutfak müzesi kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri için kente gelen misafirler, Mutfak Müzesi'ne ilgi gösteriyor.

Kahramanmaraş'taki mutfak müzesi kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kahramanmaraş'taki mutfak müzesi kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri için kente gelen misafirler, Mutfak Müzesi'ne ilgi gösteriyor.

08 Şubat 2022 Salı 17:15
banner459

Dulkadiroğlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin asırlık mutfak kültürünü sergilendiği müzeye, Kahramanmaraş'ın 102. yıl dönümü kapsamında kente gelen ziyaretçilerin rağbet gösterdiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Necati Okay, Mutfak Müzesi'nin Kahramanmaraş'ta en çok ziyaret edilen mekanlardan biri olduğunu belirtti.

Kurtuluş haftası etkinlikleri kapsamında kente gelen çoğu misafirin müzeye geldiğini aktaran Okay, şunları kaydetti:

"Mutfak Müzemiz Kahramanmaraş'ımızın mutfak kültürüne ışık tutan önemli argümanlara sahiptir. Şehrimize gelen misafirlerin bunu öğrenmesini önemsiyoruz. Malum günümüzde gastronomi turizmi oldukça yaygın. Şehrimizin mutfak kültürü de çok zengin ve çeşitlidir. Bu çeşitliliği ve zenginliği tanıtmak istiyoruz. Bu sebeple Mutfak Müzemizde çok çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ben şehrimize gelen misafirlere hoş geldiniz diyorum. Mutfak Müze'mizin dışında, Bahtiyar Yokuşu, Dulkadiroğlu Konağı, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ve Kahramanmaraş Araştırmalar Konağı'mızı da mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum."

Son Güncelleme: 08.02.2022 19:34
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraştaki Mutfak Müzesi Kente Gelen Ziyaretçilerin Ilgisini çekiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın Sektöründe Hedef Dünya Markası Olmak
Altın Sektöründe Hedef Dünya Markası Olmak
Başkan Güngör 2022 Yatırımlarını Paylaştı
Başkan Güngör 2022 Yatırımlarını Paylaştı
Kahramanmaraş’taki kültür park için yıkım kararı! Bakın yerine ne yapılacak
Kahramanmaraş’taki kültür park için yıkım kararı! Bakın yerine ne yapılacak
Kahramanmaraş’ta Şehitlerin İsmini Halk Otobüsünde Yaşatıyor
Kahramanmaraş’ta Şehitlerin İsmini Halk Otobüsünde Yaşatıyor
Evlilik yılına göre nafaka düzenlemesi geliyor!
Evlilik yılına göre nafaka düzenlemesi geliyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber