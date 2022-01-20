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Kahramanmaraş'taki patlama petrol fiyatlarını yeniden belirledi!

Irak’tan Ceyhan limanına petrol taşıyan boru çizgisinde dün gece meydana gelen patlama sonrasında petrol fiyatları yükseldi.

Kahramanmaraş'taki patlama petrol fiyatlarını yeniden belirledi!

Kahramanmaraş'taki patlama petrol fiyatlarını yeniden belirledi!

Irak’tan Ceyhan limanına petrol taşıyan boru çizgisinde dün gece meydana gelen patlama sonrasında petrol fiyatları yükseldi.

20 Ocak 2022 Perşembe 09:54
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Kahramanmaraşta’ki Irak-Türkiye boru çizgisinde dün gece yaşanan patlama, petrol fiyatlarında üst istikametli baskıyı artırdı.

Günlük yaklaşık 450 bin varillik petrol transferi dururken, 7 yılın doruğundaki Brent tipi ham petrol fiyatları çarşamba gününe yüzde 1’i aşan yükselişle başladı ve 89 doları gördü.

Petrol fiyatları, yakıt tüketiminin toparlanması ve stoklardaki düşüşle bir arada yükselirken Kahramanmaraş’ta petrol boru çizgisinde yaşanan patlama ile arz meselelerine bir yenisi eklenmiş oldu.

BOTAŞ: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru sınırında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.

BOTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın yaklaşık 511. kilometresinde şimdi belirlenemeyen nedenle patlama olduğu ve bunun sonucunda yangın meydana geldiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

“Başta BOTAŞ Acil Müdahale Takımları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik üniteleri olmak üzere tüm gruplarımızın özverili çalışması sonucu yangın büsbütün söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Petrol boru sınırı gerekli önlemlerin alınmasına müteakip en kısa müddette devreye alınacaktır.”

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