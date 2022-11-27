Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 2018'de faaliyete geçirilen ve her yıl geliştirilen kayak merkezinde başlatılan bedesten çarşı, bungalov evler ve sosyal tesis inşaatları tamamlandı.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı kayak merkezi, 7 kilometrelik kayak pisti ile Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere yurt içi ve dışından gelen misafirlerini ağırlayacak.

Yaklaşık yılda 150 bin kişinin ağırlandığı merkezde, yeni sezon öncesinde son hazırlıklar tamamlandı. Güzergahlarda önlem alan trafik ve Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Her yıl binlerce misafire ev sahipliği yaparak kent ekonomisine ciddi katkılar sunan merkezin, 5. sezonda da rağbet görmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, merkezde geçen sezon ilk defa konaklama hizmeti sunulduğunu hatırlattı.

Merkezde gerekli tüm fiziki çalışmaların tamamlandığını ve kar yağışının beklendiğini aktaran Güngör, "Bu yıl tesisimizin aydınlatmalarını tamamladık ve ziyaretçilerimize gece kayak imkanı da sağlayacağız. Merkezimizin her geçen yıl potansiyelini biraz daha artırıyoruz. İnşallah yeni çalışmalarımızla 'Yedikuyular' hem bölgemizin hem de Türkiye'nin en önemli tesisleri arasında yerini alacak." diye konuştu.

Güngör, kış turizminin parlayan yıldızı olan Yedikuyular Kayak Merkezi'nin yeni sezona hazır olduğunu hatırlatarak, ziyaretçileri beklediklerini sözlerine ekledi.

Merkezde işletmecilik yapan Yunus Kaya da sezon hazırlıklarının tamamlandığını ve misafirlerin şimdiden gelmeye başladığını söyledi.

Daha çok Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis gibi illerden misafir ağırladıklarını aktaran Kaya, Büyükşehir Belediyesince yapılan iyileştirme çalışmasıyla tesislerin daha güvenli hale geldiğini kaydetti.