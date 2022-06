Kahramanmaraş tanıtım günleri start aldı

Yeni Kapıda gerçekleşen etkinlik, Ünlü Şair İbrahim Sadri’nin şiir dinletisiyle başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Daha sonra etkinlikte sahne alan Abdal Halilağa’nın torunları tarafından yapılan davul gösterisi davetliler tarafından tam not aldı.

Törene, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Gurup Başkan Vekili Mahir Ünal, TBMM İç İşleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik protokol mensuplarının selamlama konuşmasının ardından, açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Güngör: “Kahramanmaraş Günden Güne İvme Kazanan Bir Şehir”

Tanıtım Günlerine katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptığı açıklamada tanıtım düzeyinde yapılan etkinliklerin anlamlı bulduğunu dile getirdi.

İstanbul Yenikapı’da Kahramanmaraş Tanıtım Günleri etkinlikleri yoğun bir katılım çerçevesinde devam ediyor. Yaklaşık olarak 1 buçuk milyon insanın ziyaret etmesi beklenen tanıtım günleri etkinliklerine katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ın her yönüyle tanıtılmasını çok anlamlı buluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Güngör, açıklamasının devamında ise, şöyle konuştu: “Kahramanmaraş’ı İstanbul’a taşıdık. Maraş-Fed ve bütün derneklerdeki hemşerilerimizin katkıları ile Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile güzel bir tanıtım günleri etkinliği gerçekleştiriyoruz. Aslında bunun her yıl yapılmasını arzuluyorduk ama pandemi nedeniyle birkaç yıl ara vermiştik. İstanbul sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önemli şehirlerinden birisi. Çok farklı kültürü, tarihi ve yapısı var ve burası Anadolu’nun bir mozaiği. Bütün şehirlerden insanlar İstanbul’da yaşıyor ve tabi Kahramanmaraşlı nüfus da var. Bu tanıtım günlerini çok önemsiyoruz ve özellikle Kahramanmaraş’ın her yönüyle tanıtılmasını çok anlamlı buluyoruz. Kahramanmaraş’ın bir çok alanda ciddi potansiyeli var ve tanıtım konusunda iyi bir yolda olduğumuzu, bunun da bir süreç olduğunu biliyorum. Kahramanmaraş günden güne gelişen bir şehir ve tanıtım konusunda da çok ciddi bir ivmesi var. Tabi şiir ve edebiyat bizim önemli değerimiz. Buradaki firmalarımız kültürümüzü, gastronomimizi tanıtan videolar ve stantlar açtılar. İnşallah Pazar gününe kadar İstanbul’da yaşayan bütün insanlarımızı tanıtım günlerine bekliyoruz. Fakat her insanın yılda bir defa Kahramanmaraş’a gelerek bu kültürü yerinde görmesini de tavsiye ediyoruz. Gastronomi açısından tam lezzeti burada veremeyebiliriz belki ama insanların Kahramanmaraş’ı yerinde görüp marka ürünlerimizi yerinde tatmasının da önemli olduğunu düşünüyorum.”

Milletvekili Öçal: Kahramanmaraş’ı Dünyaya Tanıtacağız

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ı dünyaya tanıtacaklarını söyledi.

Öçal, açıklamasının devamında ise, “Burada yapılan organizasyonu güzel bir etkinlik olarak değerlendirmek lazım. Kahramanmaraş'ın İstanbul’a taşınmasından ziyade dünyanın neresinde tek bir Maraşlı da olsa mutlaka Maraş’ı oraya taşıyor. İstanbul’da da yoğun bir Kahramanmaraşlı nüfusu var ve hemşerilerimiz bizleri her ortamda en iyi şekilde temsil ediyor. Burada Kahramanmaraş’ın bütün ilçelerinin birlikte tanıtılmasının oldukça önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Biz Kahramanmaraş’ı tüm dünyaya açacak şekilde etkinliklerimizi ve faaliyetlerimizi yürütmek istiyoruz. Bu konuda da yaptığımız çalışmalar var ve hemşerilerimize iyi bir sürpriz yapacağız. Kahramanmaraş’ın dünyaya açılması noktasında gerek siyasilerin gerekse iş insanlarımızın yoğun çalışması var. Buradaki tanıtım elbette çok önemli ve kıymetli ama Kahramanmaraş’ın dünyaya tanıtılması ve bir kapısının dünyaya açılması gerekli” ifadelerine yer verdi.

Yeni Kapıda 3 gün sürecek etkinlik bugün ‘Zara’ konseriyle devam etti.