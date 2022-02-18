Kahramanmaraş tarım sektörü buluşması gerçekleştirildi

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, İl Müdür Yardımcısı Salih İnan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Sadık Yılmaz Güllü, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Osman Yakar, Dulkadiroğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Talip Korkmaz, Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kıraç, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan Gözcü, Dulkadiroğlu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Kahramanmaraş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Güzel, Kahramanmaraş Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Yunus Ceren ve sera üreticisi Haydar Taş katıldılar.