Kahramanmaraş Tekstil İhtisas OSB TBMM gündeminde!

DEVA Partili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan usulsüzlükleri TBMM gündemine taşıdı.

Konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a soru önergesi veren Karatutlu, şu soruları sordu:

1 - Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu tarafından, Parselasyon Planı onayını beklemeden, Organize Sanayi Bölgesi'nin arsalarından 80 parselin 77'si, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'ne aykırı olarak, ön tahsis adı altında tahsis edilmiştir. 'ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (MADDE 56 – (1) Kredi kullanan OSB'lerde, arsa tahsislerinde, OSB ile katılımcı arasında (Mülga ibare: RG-16/4/2020-31101) (…) "Arsa Tahsis Sözleşmesi" düzenlenir. Arsa tahsisinin kesinleştiği tarihi takip eden ayın ilk haftası içerisinde Bakanlığa bilgi verilir.)' Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınızın hukuka uygun olmayan bu uygulamalar için, hatalı uygulamayı yapan komisyonun halen görevde olmasını da göz önüne alarak, ilgililer ve işlemler hususunda herhangi bir işlemi var mıdır?

2 - Yapılan bu tahsislerin ne kadarı, Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti'nde yer alan (Müteşebbis Heyeti üyeleri: 8 kişi KMTSO, 3 kişi Belediye, 4 kişi Valilik) KMTSO üyesi iş adamlarının firmalarına yapılmıştır?

3 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişin, 06.02.2024 tarih ve 2024/1 sayılı inceleme raporunda, 3 adet boş parsel bulunmasına rağmen, yatırım yapmak için OSB Müdürlüğü'ne başvuran firmalara 'Bölgemizdeki sanayi parsellerinin ön tahsisleri 31.03.2016-01.07.2021 tarihleri arasında yapılmış olup, halen tahsis edilecek sanayi parseli bulunmamaktadır' diyerek gerçeğe aykırı bilgi verildiği tespit edilmiştir. Bakanlığınızca bu konu ile ilgili herhangi bir adli ve idari işlemi var mıdır?

4 - 06.02.2024 tarih ve 2024/1 sayılı müfettiş raporunda, Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) tarafından yapılan yatırım yeri tahsis ilanı ihalesine başvuran firmalar ile ihale komisyonunu yanıltmaya yönelik gerçeğe aykırı evrak düzenlendiği belirtilmiştir. Bu konuda, Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Müdürlüğü hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa, bu incelemenin akıbeti nedir?

5 - Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu tarafından, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'ne aykırı olarak 31.03.2016-01.07.2021 tarihleri arasında yapılan 77 adet ön tahsise ek olarak, Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin statüsünün değiştirilerek Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne çevrilmesiyle diğer sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcılara haksızlık yapılmıştır. Bu durum göz önüne alınarak, bu haksız ve hukuksuz durumu ortadan kaldırmak için herhangi bir çalışmanız olacak mı?

6 - Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindeki arazilerin ne kadarı Hazine mülkiyetinde ne kadarı köy merası olarak ne kadarı ise kamulaştırılmadan oluşmaktadır?

7 - Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu tarafından ön tahsis adı altında yapılan işlemler, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'ne aykırıdır. Bu uygulamayı yapan heyet ve yönetim kurulunun görevine devam etmesini, hukuken ve idari yönden uygun buluyor musunuz?

8 - Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindeki sanayi arsalarının altyapı çalışmaları halen devam etmektedir. Yönetmeliğe göre, arsa tahsisleri Parselasyon Planı'na göre yapılmaktadır. Ön tahsis adı altında usulsüz olarak yapılan sanayi arsalarına, üst yapı çalışmalarına geçilmeden önce, Bakanlığınızın herhangi bir müdahilliği olacak mıdır?

9 - Söz konusu OSB’de geçen süre zarfında ve bu işlemler sonucunda herhangi tüzel kişi ve kurumlara haksız kazanç sağlanmış mıdır?