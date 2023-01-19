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Kahramanmaraş termal kaplıcaları doldu taştı!

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde yer alan Zeytun Ilıca Kaplıcaları ilgi odağı haline geldi.

Kahramanmaraş termal kaplıcaları doldu taştı!

Kahramanmaraş termal kaplıcaları doldu taştı!

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde yer alan Zeytun Ilıca Kaplıcaları ilgi odağı haline geldi.

19 Ocak 2023 Perşembe 13:04

Havası, suyu ve manzarasıyla günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşların da çok yakından ilgilendikleri; günü birlik, haftalık tatil yaptıkları kaplıcalar, bölge turizmine katma değer sunuyor.

Yaklaşık 26 şehirden gelen yerli turistler, gönüllerince bir tatil yapıp tesisin tüm imkanlarından faydalanarak, hem tarihi bölgeleri gezme imkanı bulabiliyor, ayrıca aileleriyle birlikte jakuzilerde yıkanabiliyorlar.

Türk hamamlarının da yer aldığı tesiste, 2 ayrı termal havuz yer alıyor. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı üstü açık havuzlarda da yıkanma imkanı bulan misafirler için, bölge illere göre oldukça uygun fiyatlara tatil yapmak mümkün.

Onikişubat ilçesi sınırlarında bulunan Ilıca Kaplıcaları şifa arayan her yaştan vatandaşların akınına uğruyor. Özellikle çevre illerden gelen vatandaşlara ev sahipliği yapan Ilıca Mahallesi’nde yer alan kaplıcadaki kükürt, petrol artığı ve az miktarda yağ karışımı ile meydana gelen şifalı suyun romatizma hastalıklarına, kırık-çıkık ve kadın hastalıklarında olumlu etki yaptığı belirtildi.

Kaplıca işletmeciliği yapan Ali Cesur Kaçmaz, termal kaplıcaları hakkında yaptığı açıklamada; “Kahramanmaraş Ilıca’da bulunan Vali Saim Çotur kaplıcalarını işletmekteyim. Biz burada ne yapıyoruz? Burada yaklaşık 26 şehirden gelen misafirlerimizi burada misafir olarak ağırlıyoruz. Şifaya kavuşmalarını, romatizmal hastalıklarını, kireçlenmelerin çözülmesine vesile olarak onları tekrar buradan evlerine, yuvalarına sağlıklı bir şekilde gitmeleri için çaba gösteriyoruz. Burada 2 ayrı termal havuzumuz, aynı zamanda açık yüzme havuzumuz ve 16 adet de jakuzimiz bulunmakta. Jakuzilerimizi aileleriyle birlikte kullanabilirler. Burada gelip randevularını oluştururlar ve giriş çıkışlarını gerçekleştirirler. Termal havuzlarımız erkekler ayrı, kadınlar ayrı iki ayrı bölümden oluşmakta. İçerisinde Türk hamamı bulunmakta. Müşterilerimiz gelirler istedikleri saatte randevularını oluştururlar. Ona göre tekrar 21 seansa tamamlayıp kaplıca tesisinden tam fayda sağlayıp buradan ayrılırlar. Bu süreçte burada müşterilerimiz burada en çok neyden faydalanırlar? Kaplıca tesisleri ve buranın doğası, biliyorsunuz aşağıda Süleymanlı bölgemiz var. Burada tarihi ve doğal kültürel olarak çok fazla gezebilecek yer bulunuyor. Misafirlerimiz burada sıkılmadan vakit geçirebilirler” dedi.

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Kahramanmaraş Termal Kaplıcaları Doldu Taştı!
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