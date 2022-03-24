Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası’ndan Kadın Üyelerine Eğitim Semineri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Avrupa Birliği’nin finansal desteği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası’nın kadın üyelerine yönelik düzenlenen eğitim seminerine katıldı.

Gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Güngör’ün yanı sıra Büyükşehir Meclis Üyesi Ramazan Kibar, Kahramanmaraş Terzi ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt, İl Koordinatörü Gül Ayşe Yetmez, Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası’nın kadın üyeleri ve ilgili kurumların temsilcileri yer aldı. Kadın esnaflar desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür ettiler.

Kadın Esnaflarımızın Yanındayız

Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası’nın kadın üyelerine yönelik düzenlenen eğitim seminerinde konuşan Başkan Güngör, “Bugün Milli Eğitim Bakanlığımız ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu iş birliğinde yürütülen İstihdam için Mesleki Eğitim Programı’na katıldık. Burada Terziler ve Konfeksiyoncular Odamızın değerli kadın üyelerine çeşitli eğitimler veriliyor. Öncelikle tüm kadın esnaflarımızı tebrik etmek istiyorum. Yerel yönetimler olarak bizler de her zaman hanım kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Gerçekten onların göstermiş oldukları bu azim ve başarılar bizlerin de göğsünü kabartıyor. Hanım kardeşlerimiz burada almış oldukları eğitimler neticesinde hem işlerini daha bilinçli ve verimli şekilde yapabilecek hem de çıraklarını bu yönde yetiştirebilecekler. Bu eğitimlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hanım kardeşlerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.