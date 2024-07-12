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Kahramanmaraş Toptancılar Çarşısı yeni yağmursuyu hattına kavuşuyor!

KASKİ Genel Müdürlüğünce Onikişubat Toptancılar Çarşısı’nda başlatılan yağmursuyu hatlarının imalatı sürüyor. Bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yeni yağmursuyu hattı kazandırılıyor.

Kahramanmaraş Toptancılar Çarşısı yeni yağmursuyu hattına kavuşuyor!

Kahramanmaraş Toptancılar Çarşısı yeni yağmursuyu hattına kavuşuyor!

KASKİ Genel Müdürlüğünce Onikişubat Toptancılar Çarşısı’nda başlatılan yağmursuyu hatlarının imalatı sürüyor. Bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yeni yağmursuyu hattı kazandırılıyor.

12 Temmuz 2024 Cuma 12:45

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan altyapı hatlarının yenilenmesi ve yeni altyapı hatlarının imalatı noktasında yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Onikişubat’ta bulunan Toptancılar Çarşısı oldu.

Depremlerde alt ve üstyapı noktasında ciddi hasarın meydana geldiği bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yeni yağmursuyu hattı kazandırılıyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması ve yeni şebeke hattının hizmete alınması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; daha modern ve sağlıklı altyapı noktasında yatırımların artarak devam ettiği, yerleşim yerlerinin altyapı sorununun çözüme kavuşturulması için 11 ilçenin tamamında projelerin sürdüğü belirtildi.

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Kahramanmaraş Toptancılar Çarşısı Yeni Yağmursuyu Hattına Kavuşuyor!
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