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Kahramanmaraş Türk Sağlık-Sen: ''Mobbing yapan yöneticilerden hesap sorulacak"

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, görevi kötüye kullanan ve mobbing yapan yöneticilerden hesap sorulmasını istedi.

Kahramanmaraş Türk Sağlık-Sen: ''Mobbing yapan yöneticilerden hesap sorulacak"

Kahramanmaraş Türk Sağlık-Sen: ''Mobbing yapan yöneticilerden hesap sorulacak"

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, görevi kötüye kullanan ve mobbing yapan yöneticilerden hesap sorulmasını istedi.

21 Temmuz 2024 Pazar 16:45

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, çalışma hayatında huzuru bozan ve çalışanların haklarını ihlal eden yöneticilere karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Özer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Mutlu Çalışan Mutlu Türkiye ideali ile yürüttüğümüz sendikal mücadelemizde, ne çalışanın ne de kamunun hakkını heba ettirmeyeceğimizi, çalışanların daha iyi şartlarda hizmet üretmesi ve taleplerinin karşılanması adına gecemizi gündüzümüze kattığımızı ifade etmiştik. Ancak, ne yazık ki kendine verilen makamları devlet, millet ve çalışanlar yerine birileri için kullanan bazı yöneticilerin çalışma hayatında huzuru bozduklarına şahit oluyoruz." Necip Fazıl Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü'nün mobbing ve usulsüz görevlendirmelerine devam ettiğini belirten Özer, şunları söyledi: "Kamu düzeni yerine kendi düzenini hakim kılmaya çalışan, Türk Sağlık-Sen üyelerimizin yerlerini değiştirerek mobbing uygulayanlar bizi hiçbir şartta ve zamanda yıldıramayacağını bilmelidir. Kamuyu binlerce lira zarara uğratan şahsi çıkarları uğruna fedakârca çalışan sağlık çalışanlarına yapılan bu zulme asla sessiz kalmayacağız." Özer, bu zulmün ve yapılan mobbinglerin hesabını yargı ve kamuoyunun gözleri önüne sereceklerini belirterek, "Kamuda tasarruf tedbirleri alınırken şahsi ve menfi çıkarların uğruna Mayıs ayında bazı servislere dağıtılan 1000 saat fazla mesai ücretini bu ayda dağıtacak mısınız? Birçok yandaşınızı gizlediğiniz birimlerden ne zaman çıkaracaksınız? İş yeri temsilcimizi birçok usulsüzlükleri tespit ettiği için mi başka bir birime görevlendirdiniz?" diye sordu. Özer, İl Sağlık Müdürüne çağrıda bulunarak, "Sayın İl Sağlık Müdürüne bir kez daha buradan çağrı yapıyoruz: Kendini bütün makamlardan üstün gören, devleti zarara uğratan müdüre hanımın görevine ivedi şekilde son verilmelidir, aksi halde çalışanlara zulüm etmeye devam edecektir," dedi.

Özer, açıklamasının sonunda tavsiyede bulundu: "Eğer iş bilmiyorsanız, Necip Fazıl Şehir Hastanesinde görev yapan Türk Sağlık-Sen üyelerimizden herhangi birinden yardım alabilirsiniz. Onlar devleti ve milleti için hizmetten, adalet ve hakkaniyetten şaşmazlar. Ama siz ısrarlı tavırlarınız ve uygulamalarınızla kuruma daha fazla zarar vermeden devlet, millet ve çalışanlar için yapacağınız en hayırlı iş görevi bırakmanızdır" diye ifade etti.

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