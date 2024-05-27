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Kahramanmaraş Ülkü Ocakları 27 Mayıs Ülkücü şehitleri anma günü düzenlendi!

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Asena birimi tarafından düzenlenen 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü Münasebetiyle resim sergisi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları 27 Mayıs Ülkücü şehitleri anma günü düzenlendi!

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları 27 Mayıs Ülkücü şehitleri anma günü düzenlendi!

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Asena birimi tarafından düzenlenen 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü Münasebetiyle resim sergisi gerçekleştirildi.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 17:12

Program Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Başkan NAR, "Binlerce ülkücü şehidin, uğruna canını verdiği bu davanın mensupları olarak bizler de her an şehadete hazırız. Bu serdengeçtilikle bizi davamıza bağlayan ülkü sevdamız, bizleri şehadet fikrine her an hazır kılıyor. Bizler davası için canını verenleri, kanıyla mukaddes vatan toprağımızda çiçekler açtıran şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız.

Kantinde iftarını açtıktan hemen sonra şehit edilen Ruhi Kılıçkıran'dan, yapılan otopsi sonucu 36 saattir yemek yemediği anlaşılan, cebinden sadece 35 kuruş çıkan Yusuf İmamoğlu'na; kırılmadık kemiği, patlamadık yeri kalmayan, ağzından ciğerlerine bisiklet pompasıyla hava verilerek, ciğerleri de patlatıldıktan sonra okulun 3'üncü katının penceresinden aşağıya atılan Dursun Önkuzu'ya, görevli imamın "Hiç evliya gördünüz mü?" diyenlere "Evet Halil ile Selçuk'u gördüm diyeceğim" dediği, Selçuk Duracık ve Halil Esendağ'a, idam edilirken "Zafer her zaman Allah'a inananlarındır" sözlerini ciğerlerimize ilmek ilmek işleyen Mustafa Pehlivanoğlu'na, 12 Eylül idaresi tarafından asılarak şehit edilen korkusuzca idam sehpasına yürüyüşüne şahit olan cezaevi personelinin "Bizce şehittir. O şehitlik mertebesine ermemiş birinin kârı değildir, sevinerek ve koşarak ilmiği boynuna geçirmek" dediği Cengiz Baktemur'a, tarih okurken tarih yazan, ismini yere göğe kazıdığımız Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na kadar daha sayamadığım nice şehitlerimiz bu davayı dava yapan bizlerin onuru, namusu her şeyden öte ömür boyu şeref nişanesi olarak taşıyacağımız yüz aklarımızdır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin "Başkalaşma tuzaklarına düşmeden, kimliğimizden kopmamızı isteyenlere aldanmadan Hak yolu, Hakikat yolu, Allah yolundan çıkmadık, bundan sonra da çıkmayacağız" sözleri, ülkücü hareketin davasının ilk günkü gibi diri olduğunun en güzel örneğidir. Bizler Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve şehitlerimizin emaneti olan bu davayı son nefer, son nefes ve son damla kana kadar sürdürmeye ant içmiş, Ülkücü Hareket'in mensuplarıyız. 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde Başbuğumuz Alparslan Türkeş başta olmak üzere Şehit Bakanımız Gün Sazak'ı, her biri bir destan gibi tarihe mâl olan Ülkücü Şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş, dava büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

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Kahramanmaraş Ülkü Ocakları 27 Mayıs Ülkücü şehitleri Anma Günü Düzenlendi!
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