Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aslanbey Caddesi büyükşehir’le yenileniyor
Aslanbey Caddesi büyükşehir’le yenileniyor
Başkan Mahçiçek; En büyük hedefimiz ‘genç’ dostu belediye olmak
Başkan Mahçiçek; En büyük hedefimiz...
Sanko Liseleri Bilim Fuarı düzenledi
Son Dakika
Sanko Liseleri Bilim Fuarı düzenledi
Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı
Son Dakika
Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı
Park ve Mesire Alanlarında Bakım Onarım Çalışması
Park ve Mesire Alanlarında Bakım...

Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarından kan bağışı

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl başkanlığı tarafından Kızılay’a kan bağışında bulunuldu.

Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarından kan bağışı

Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarından kan bağışı

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl başkanlığı tarafından Kızılay’a kan bağışında bulunuldu.

20 Mayıs 2022 Cuma 12:00
banner459

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Türk Kızılay’ın çağrısına ses vererek

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle anlamlı günde anlamlı bir etkinliğe imza atmış oldu.

Gerçekleştirilen kampanyaya tüm vatandaşları davet eden İl başkanı Dursun Nar, “Bağışlanan bir kan, üç can kurtarır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı münasebetiyle hayatımızda büyük önem arz eden bu kutlu güne anlamlı bir etkinlikle anlam katmak istedik.

'Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır' anlayışıyla Türk Kızılay'ımıza desteğimizi verdik. Bu anlayışla vatandaşlarımızı düzenli olarak kan bağışına davet ediyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarından Kan Bağışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afşin’deki ‘Arı Evi’ Rengarenk Kovanlarıyla İlgi Çekiyor
Afşin’deki ‘Arı Evi’ Rengarenk Kovanlarıyla İlgi Çekiyor
Aslanbey Caddesi büyükşehir’le yenileniyor
Aslanbey Caddesi büyükşehir’le yenileniyor
Kahramanmaraşlı sürücüler dikkat!
Kahramanmaraşlı sürücüler dikkat!
SGK Kahramanmaraş Müdürü Akbalaban’dan Sular Sağlık’a Ziyaret
SGK Kahramanmaraş Müdürü Akbalaban’dan Sular Sağlık’a Ziyaret
Balcıoğlu: “Gençlerimize güvenerek, onlara geleceğin oluşumunda yol açmalıyız”
Balcıoğlu: “Gençlerimize güvenerek, onlara geleceğin oluşumunda yol açmalıyız”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber