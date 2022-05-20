Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarından kan bağışı

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Türk Kızılay’ın çağrısına ses vererek

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle anlamlı günde anlamlı bir etkinliğe imza atmış oldu.

Gerçekleştirilen kampanyaya tüm vatandaşları davet eden İl başkanı Dursun Nar, “Bağışlanan bir kan, üç can kurtarır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı münasebetiyle hayatımızda büyük önem arz eden bu kutlu güne anlamlı bir etkinlikle anlam katmak istedik.

'Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır' anlayışıyla Türk Kızılay'ımıza desteğimizi verdik. Bu anlayışla vatandaşlarımızı düzenli olarak kan bağışına davet ediyoruz” dedi.