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Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarından yürekleri ısıtacak kampanya!

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından ‘bir bot, bir mont’ kampanyası başlatıldı.

Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarından yürekleri ısıtacak kampanya!

Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarından yürekleri ısıtacak kampanya!

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından ‘bir bot, bir mont’ kampanyası başlatıldı.

13 Aralık 2022 Salı 19:06

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı, sosyal sorumluluk projelerine devam ederken, yaklaşan çetin kış ayları öncesinde insanların içini ısıtacak bir projeyi kamuoyuna duyurdu.

Soğuk kış aylarında giyecek bir mont bulamayan, üşüyen, yardıma muhtaç vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla Kahramanmaraş Ülkü Ocakları tarafından ‘bir bot, bir mont’ kampanyası başlatıldı.

‘Minikler Üşümesin’ adı altında başlatılan yardım kampanyasına Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanlığından destek çağırısı yapıldı.

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar tarafından yapılan çağrıda “Kahramanmaraş Ülkü Ocakları olarak bu kış aylarında da ihtiyaç sahibi miniklerimizin yanında oluyoruz. Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in izinden giden neferler olarak bu çetin kış aylarında ihtiyaç sahibi minik dostlarımızın yardımına koşacağız ve ‘Bir Bot, Bir Mont’ kampanyası ile onların üşümemesini sağlamaya çalışacağız. Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nın her yıl olduğu gibi bu sene de başlatmış olduğu yardım kampanyamıza sizlerin de desteğini bekliyoruz” dedi.

Kampanya hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0541 722 14 67 numaralı telefondan gerekli bilgi ve müracaatların yapılacağı bildirilirken, 1 çocuğun ihtiyacı 350 TL olarak belirlendi.

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Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarından Yürekleri ısıtacak Kampanya!
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