Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 35°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Arterlerde Trafik Güvenliği Artırılıyor
Arterlerde Trafik Güvenliği Artırılıyor
Açık Hava Etkinlikleri Pazarcık’ta Başladı
Açık Hava Etkinlikleri Pazarcık’ta Başladı
Başkan Okay’dan Malazgirt Zaferi Mesajı
Başkan Okay’dan Malazgirt Zaferi Mesajı
Büyükşehir’den Yeşil Alanlarda Bakım Çalışması
Büyükşehir’den Yeşil Alanlarda Bakım Çalışması
Bakış Mahallesindeki İçme Suyu Hattı Çalışmaları Tamamlandı
Bakış Mahallesindeki İçme Suyu Hattı...

Kahramanmaraş Valiliği aşı olmayanlar için yeni kurallar getirdi

Kahramanmaraş Valiliği, korona virüs aşısı olmayan vatandaşlar için uygulanacak olan PCR testi zorunluluğu ile ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını yayınladı.

Kahramanmaraş Valiliği aşı olmayanlar için yeni kurallar getirdi

Kahramanmaraş Valiliği aşı olmayanlar için yeni kurallar getirdi

Kahramanmaraş Valiliği, korona virüs aşısı olmayan vatandaşlar için uygulanacak olan PCR testi zorunluluğu ile ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını yayınladı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:57
banner459

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 25.08.2021 günü saat 10.00’de Valimiz Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Aşılama çalışmalarının gönüllülük esasına göre yürütülmeye devam edilmesine, aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine kaymakamların koordinasyonunda ağırlık verilmesine, bu amaçla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteği sağlanarak geniş tabanlı çalışmalar yürütülmesine,

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçları PCR testi zorunluluğu olmasına, bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmemesine,


Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için, negatif sonuçlu PCR testi bulundurmalarına, bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine.


İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğunun kaymakamlıklarca değerlendirilmesine,


Alınan kararların Kolluk, Zabıta, Sağlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerince ve Kaymakamlarımızca uygun görülen diğer personeller tarafından eşgüdümlü yürütülmesine,


Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemlerin kaymakamlarımız tarafından yapılmasına,


7. Alınan karalara uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında Kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,


Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Son Güncelleme: 25.08.2021 18:36
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Valiliği Aşı Olmayanlar Için Yeni Kurallar Getirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barbaros’a yeni millet bahçesi geliyor
Barbaros’a yeni millet bahçesi geliyor
Kahramanmaraş’ta orman yangını paniğe neden oldu
Kahramanmaraş’ta orman yangını paniğe neden oldu
Sendika Başkanı Arifoğlu’ndan Rektör Can’a Ziyaret
Sendika Başkanı Arifoğlu’ndan Rektör Can’a Ziyaret
SANKO okulları’nın 12 projesi Teknofest 2021 finallerinde
SANKO okulları’nın 12 projesi Teknofest 2021 finallerinde
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Orman Varlığı Artıyor
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Orman Varlığı Artıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber