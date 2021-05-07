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Kahramanmaraş valiliği izin belgesi süresini uzattı

Kahramanmaraş Valiliği, muafiyet kapsamında olan işveren ve çalışanların manuel doldurdukları çalışma izni görev belgesinin geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş valiliği izin belgesi süresini uzattı

Kahramanmaraş valiliği izin belgesi süresini uzattı

Kahramanmaraş Valiliği, muafiyet kapsamında olan işveren ve çalışanların manuel doldurdukları çalışma izni görev belgesinin geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldığını duyurdu.

07 Mayıs 2021 Cuma 17:29
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Konuyla ilgili Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi

“İçişleri Bakanlığımızın 07.05.2021 tarih ve 8047 sayılı genelgesi doğrultusunda, tam kapanma döneminde; koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmenalt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişimhatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurularak;
İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi”alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için, örneği Ek’te yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına,

Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlarımız tarafından yapılmasına,

Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,


Oybirliği ile karar verilmiştir.”

Son Güncelleme: 07.05.2021 18:26
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