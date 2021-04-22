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Kahramanmaraş Valiliğinden 3 günlük kısıtlama kararı

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 22 Nisan 2021 günü saat 10.00’da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Kahramanmaraş Valiliğinden 3 günlük kısıtlama kararı

Kahramanmaraş Valiliğinden 3 günlük kısıtlama kararı

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 22 Nisan 2021 günü saat 10.00’da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

22 Nisan 2021 Perşembe 13:44
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“İçişleri Bakanlığımızın 21.04.2021 tarih ve 7377 sayılı genelgesi doğrultusunda, Koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olan 23 Nisan 2021 Cuma gününün de bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilerek bu haftaya özgü olarak 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

İçişleri Bakanlığımızın 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı genelgesi Eki’nde yer alan “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinin” geçerli olmasına, aynı şekilde ilgi genelgenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde düzenlenen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında belirli saat aralığında (10.00­17.00) açık olabilecek/sınırlı şekilde faaliyet gösterebilmesine, işyerleri (bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi) ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esasların 23 Nisan 2021 Cuma günü de birebir uygulanmasına,

İlimiz genelinde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve kutlamalarının aşağıdaki esaslara göre yapılmasına,

Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda, çelenk sunma törenlerinin fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilmesine,

Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak, bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek şekilde kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecektir,

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişilerin de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmasına,

Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlarımız tarafından yapılmasına,

Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.”

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