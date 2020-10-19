Kahramanmaraş valiliğinden yeni pandemi kararları

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

KARAR NO : 79

KARAR TARİHİ : 19.10.2020

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 19 Ekim 2020 günü saat 13:30’da Vali Vekili Mahmut HERSANLIOĞLU Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda

Kaymakamlıklarca Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında, salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların (bilhassa yerel yönetimlerin) takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususların görüşülmesine ve karara bağlanmasına,

Kaymakamlıklarca etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde genel denetimlerin planlanmasına ve uygulanmasına, denetim faaliyetlerinde; denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenmesine,

Kaymakamlıklarca aşağıdaki duyuru metninin belediyelerin anons sistemleri, kolluk araçları ve camilerden anons edilmesinin sağlanmasına,

“Kıymetli vatandaşlarımız;

mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız.

Saygıdeğer hemşerilerimiz,

Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.”

Salgının yayılımının önlenmesi açısından Covid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda, kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunularak gerekli adli işlemlerin başlatılmasının mutlaka sağlanmasına,

Belediyelerce şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun 18.10.2020 tarihli ve 17174 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelge Ek-1’de gönderilen temel usul ve esaslara dair hükümler çerçevesinde yürütülmesine ve gerekli entegrasyonların bir an evvel sağlanmasına,

Koronavirüs salgını ile mücadelede risk gurubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, bulaş riskinin arttığı sabah 07.00-10.00 saatleri ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaması kısıtlamasının devamına, akşam 15.00'den sonra sebze/meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanmasına,

Vatandaşların apartman/konut/siteleri içindeki park/bahçe vb. ortak kullanım alanlarında toplu şekilde bir arada bulunulması sonucunu doğuran komşu, eş dost/akraba toplanmalarına müsaade edilmemesine, site yöneticileri ve güvenlik görevlilerinin bu konuda gerekli önlemleri almasına, ilgililere bildirmesine ve kolluk birimlerince takibine,

İlimizde kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve PTT şubelerinde yüz yüze yürütülen her türlü iş ve işlemlerde vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulama kodu istenmesine, gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin/işlemin/başvurunun kabul edilmesine,

Covid19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği halde kuruma/kuruluşa geldiği tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması/suç duyurusunda bulunulması için Kaymakamlık Makamına iletilmesine, İşletmelerce sorgu sonucu “RİSKLİ” çıkan kişilerin İl Salgın Denetim Merkezi Koronavirüs Şikayet Hattına (0344 222 22 20) bildirimde bulunulmasına,

Kaymakamlıklarca vaka sayılarının arttığı mahallerde denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına, bu bölgelerde belediyelerce uyarı yazıları asılmasına,

Kaymakamlıklarca vaka sayılarının arttığı mahallelerde gerekiyorsa sokak, apartman ve hane bazlı karantina uygulamalarına geçilmesine,

Alınan duyumlara göre cenazeden sonra taziyelerin devam ettiği, bu konuda alınan yasaklama kararının uygulanmasına,

Covid testi veren bütün vatandaşlarımızın sonuçları açıklanıncaya kadar durumu PCR pozitif gibi kendini izole etmesine ve gerekli tebligatların idarece yapılmasına,

Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.