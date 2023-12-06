Kahramanmaraş’a 10 Milyar TL’lik Altyapı Yatırımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu TV’de yayınlanan Artı Eksi programının özel oturumuna konuk oldu. Yaklaşık 2 saat süren programda; şehir merkezinde ve ilçelerde tamamlanan, devam eden ve planlanan altyapı yatırımlarına ilişkin bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, Araştırmacı – Yazar Serdar Erdoğanyılmaz ve Gazeteci Ali Eskalen’in de sorularını yanıtladı.

Altyapı Belediye Başkanları İçin En Riskli Yatırımlardandır

Canlı yayında yaptığı konuşmada altyapı yatırımlarının Belediye Başkanları için en riskli yatırımlardan olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “6 Şubat bizlere daha dirençli, sürdürülebilir ve dayanıklı şehirlerin önemini bir kez daha gösterdi. Bu noktada şehrin en önemli dinamiklerinden birisi de altyapı. Altyapı yatırımları Belediye Başkanları için en riskli yatırımlardır. Hem çalışmalar esnasında sosyal hayat olumsuz etkilendiği için vatandaşlarımızdan şikâyet alıyoruz hem de toprağın altında olduğu için görünmeyen yatırımlardır. Göreve geldiğimizde şehrimizin eksiklerini değerlendirirken başta Onikişubat ve Dulkadiroğlu olmak üzere tüm ilçelerimizin altyapısının yenilenmesi gerektiğine karar verdik” cümlelerini kaydetti.

Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi

Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi’ne ilişkin süreçleri değerlendiren Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin altyapısının yenilenmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız AB Fonundan şehrimize 100 Milyon Euroluk bir finansman sağladı. Biz de bu noktada 6 Şubat depremleri öncesinde peyderpey altyapımızı yenilemeye başlamıştık. Çalışmalara Binevler’den başladık. Burada bir taraftan içmesuyu ve kanalizasyon altyapısını yenilerken bir taraftan da telekom hatlarını yer altına aldık. Bölgeye ilk defa yağmursuyu hattı kazandırdık. Binevler’de çalışmalara başladığımızda hemşehrilerimizden büyük şikâyet aldık ancak biz bu yatırımı yapmasaydık ilerde şehrimize çok daha büyük bir maliyet ve sorun bırakmış olacaktık. Deprem dolayısıyla aksamaya uğrasa da hamdolsun Binevler’in alt ve üstyapısını baştan uca yeniledik. Projemiz hemşehrilerimizin de çok büyük beğenisini kazanıyor” diye konuştu.

Yıllık 200 Milyon Metreküp Su Arzı

Deprem sonrası sudaki kayıp kaçak oranının yüzde 75 seviyelerine çıktığını belirten Başkan Güngör, “11 ilçemizde toplam 431 bin 255 içmesuyu abonemiz bulunuyor. Tüm abonelerimize yılda toplam 200 Milyon metreküp su veriyoruz. Deprem kayıp kaçak oranımızı yüzde 55’ten 75’e çıkardı. Şebekelerde oluşan kırılma ve hasardan dolayı günlük arıza sayısı yüzde 400 arttı. Deprem sonrası 1 ay içerisinde şehrimize yüzde 90 oranında su verdik. Geçici barınma merkezlerine tankerlerle su taşıdık, yeni köy evlerinin su bağlantılarını yaptık. Bu süreçte oluşturduğumuz arıza ekibimizle toplam 107 bin arızaya anında müdahale ettik” dedi.

10 Milyar TL’lik Altyapı Yatırımı

11 ilçenin tamamının altyapısının yenilenmesi noktasında 10 Milyar TL’lik finansman desteği sağlandığını belirten Başkan Güngör, “Su arzını güvence altına almak için yatırımlarımız sürüyor. Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizde biner kilometre içmesuyu ve kanalizasyon hatları bulunuyor. Bunların tamamının değişmesi gerekiyor. İlave olarak 350 kilometre yeni hat ihtiyacı var. Ayrıca bu iki ilçemize 150 kilometre yağmursuyu hattı kazandırılmalı. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımın destekleriyle şehrimize 10 Milyar TL’lik finansman desteği sağlandı. Bu noktada ilçelerimizin öncelikli altyapı ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalar başladı” diye konuştu.

Altyapı Yatırımlarımız Etaplar Halinde Sürüyor

Şehrin altyapısının etaplar halinde yenilendiğini vurgulayan Güngör, “Şehir merkezimizde toplam 2 bin 700 kilometre içmesuyu ve kanalizasyon hattı yenileniyor ve 150 kilometre yağmursuyu hattı yapılıyor. Ayrıca 38 adet içmesuyu deposu inşa ediliyor. Kısa vadede sudaki kayıpları yüzde 50’nin altına indirmeyi planlıyoruz. İlk etapta 500 Milyon TL’lik birinci etabın ihalesi yapıldı. 1 Milyar TL’lik ikinci etabın da ihale süreci devam ediyor. 6,5 Milyar TL’lik üçüncü etabın da ihalesi hazırlanıyor” dedi.

Kısık Barajı

İhalesi yapılan Kısık Barajı’na ilişkin bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, “Nüfus ve sanayinin gelişmesine bağlı olarak biz yeni su kaynakları oluşturuyoruz. Bunlardan en önemlilerinden birisi Kısık Barajı. 3 yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje. 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci’nin de yoğun gayretleriyle bu projenin ihalesi yapıldı. Geleceğe yönelik su arzımızı güvence altına alacağımız çok önemli bir proje. Bu barajdan yıllık 32 Milyon metreküp içmesuyu temin edilecek. Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerimize hizmet verecek. Toplam 5 Milyar TL’lik bir maliyeti var” ifadelerini kullandı.

Yerleşim Yerlerinin Altyapısı Yenileniyor

Başkan Hayrettin Güngör konuşmalarının devamında, “Geleceğe yönelik su arzımızı güvence altına almak için Menzelet ve Kandil / Sarıgüzel’den su almayla ilgili proje çalışmalarına başladık. Uzman ekiplerimiz tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından hangi proje daha cazipse ona göre projemizi uygulamaya başlayacağız. Onikişubat ilçemizde Önsen, Kurtlar ve Yeşilyurt mahallelerimizin 82 kilometrelik içmesuyu şebekesini yeniliyoruz. Bölgeye 5 adette içmesuyu deposu kazandırıyoruz. Toplam 60 Milyon TL’lik projemizin yüzde 90’ını tamamladık. Bölgedeki TOKİ Konutlarına ve bölgenin tamamına Kısık Barajı’ndan su verilecek. Ayranpınarİçmesuyu Projemizle Payamlı, Sarıgüzel, Kertmen, Beşen ve Ilıca mahallelerimizin içmesuyu sorununu çözüme kavuşturacağız. Ayrıca Ilıca Mahallesi’nde toplam 60 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon hattını yeniliyoruz. Bu projemizin de toplam maliyeti 250 Milyon TL. Tekir’de içmesuyu şebekesini 50 Milyon TL’lik yatırımla yeniledik. Mahallemize bir de atıksu arıtma tesisi kazandıracağız” cümlelerini kaydetti.

İlçelerdeki Altyapı Yatırımları

İlçelerde tamamlanan, devam eden ve planlanan altyapı yatırımlarına değinen Güngör, “Elbistan, içmesuyunu Pınarbaşı kaynağından alıyor. Bu kaynaktan içmesuyunuterfiyle ilçemize veriyoruz. Yıllık enerji maliyetimiz 31 Milyon TL. Bu ciddi bir maliyet. Elbistan’ın da altyapı hatlarının yenilenmesi gerekiyordu ve çalışmalara başladık. Toplam 3 Milyar TL’lik yatırımla Elbistan’ın altyapısını yeniliyoruz. Afşin, Elbistan ve Ekinözü ilçelerimizi kapsayan Akdere İsale Hattı Projesi de devam ediyor. İlk etap çalışmaları sürüyor. İkinci etabın da ihalesi yapılacak. Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi’ni de tamamlayarak hizmete aldık. 600 Milyon TL’lik yatırımla Elbistan’ın atıksu sorununu çözüme kavuşturduk. Afşin’in içmesuyu şebekesini yeniledik. Çobanbayır – Keloğlan İsale Hattı yenileniyor. Türkoğlu ilçemizde 130 kilometre içmesuyu şebekemizin tamamı 160 Milyon TL’lik yatırımla yenileniyor. İlçemizin ana caddelerinde yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının imalatı tamamlandı. Pazarcık ilçemizin de altyapısını 500 Milyon TL’lik yatırımla yeniliyoruz. Düzbağ hattından ilçemize içmesuyu bağlıyoruz. İhalesi yapıldı, çalışmalar sürüyor” dedi.

İlçelere Yeni Şebeke Hatları ve Arıtma Tesisleri

Başkan Hayrettin Güngör, “Göksun’un kanalizasyon ve yağmursuyu hattını yenileyecek ve ilçemize yeni atıksu arıtma tesisi yapacağız. Bu da 1 Milyar TL’lik bir yatırım. Andırın ilçemizin içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı 315 Milyon TL’lik yatırımla yenilenecek. Atıksu Artırma Tesisi’nin de ihalesi yapıldı. Çağlayancerit’te Heleteiçmesuyu ve kanalizasyon hattı yenileniyor. Atıksu Arıtma Tesisi’nin de ihalesi yapıldı. Nurhak ilçemizin içmesuyu şebekesini yeniliyoruz. İlçemize kazandırdığımız Atıksu Arıtma Tesisi de tamamlandı. Ekinözü’nün içmesuyu şebekesini 100 Milyon TL’lik yatırımla yeniledik. Atıksu Arıtma Tesisi’nin de ihalesi yapıldı” diye konuştu.

En Uygun Su Tarifesi Uygulayan 5’inci Büyükşehiriz

30 Büyükşehir Belediyesi arasından Kahramanmaraş’ın en uygun su tarifesi uygulayan 5’inci şehir olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, “Su kaynaktan evlere ulaşana kadar bir dizi işlemden geçiyor. Elbet bu da bir maliyet yüklüyor. Şehir genelinde suyun maliyeti ortalama 20 TL, ortalama ücret ise 10 TL. Aslında bu sürdürülebilir bir yapı değil. Sağlıklı su arzının devamlılığı noktasında maliyetin karşılanması gerekiyor. Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizde suyun metreküp fiyatı KDV ve ÇTV hariç 13,98 TL. Pazarcık, Afşin, Türkoğlu ve Elbistan’da 12,58 TL, Nurhak, Andırın, Göksun, Ekinözü ve Çağlayancerit’te 10,6 TL, beldede 6,77 TL, kırsal mahallelerde ise 3,53 TL. 30 Büyükşehir Belediyesi arasında en uygun su tarifesi uygulayan 5’inci şehiriz. Planladığımız yatırımlarımızla inşallah hemşehrilerimize daha uygun fiyattan su temin edeceğiz” dedi.