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Kahramanmaraş’a 4 yeni turizm yatırımı!

Şehir merkezinde turizmi hareketlendirecek 4 projenin detaylarını paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şairler Tepesi; Ahir Sofrası restoran, Mihriban ve Mona Roza çay bahçeleri, Çamlıca restoran ve kafeterya, Çınaraltı Pınarbaşı Sofrası, Kadıoğlu Butik Otel ve Hayrigül evleri restoran ve kafeterya ile şehir turizmine önemli katkılar sağlayacağız” dedi.

Kahramanmaraş’a 4 yeni turizm yatırımı!

Kahramanmaraş’a 4 yeni turizm yatırımı!

Şehir merkezinde turizmi hareketlendirecek 4 projenin detaylarını paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şairler Tepesi; Ahir Sofrası restoran, Mihriban ve Mona Roza çay bahçeleri, Çamlıca restoran ve kafeterya, Çınaraltı Pınarbaşı Sofrası, Kadıoğlu Butik Otel ve Hayrigül evleri restoran ve kafeterya ile şehir turizmine önemli katkılar sağlayacağız” dedi.

27 Aralık 2022 Salı 13:28

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm potansiyelini artırmaya yönelik yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Şehrin tarihi ile gastronomisini birleştirecek yeni tesislerin bir kısmının tamamlandığını, bir kısmında da sona gelindiğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sürdürülen çalışmalarla Kahramanmaraş’ın turizm payının daha da artacağını belirtti. Başkan Güngör, şehir merkezinde başlatılan 4 projenin yüksek standartlarıyla yerli ve yabancı turistlere hizmet vereceğini belirtti.

Şairler Tepesi’nde Ahir Sofrası Hizmette

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir merkezinde hayata geçirdiğimiz 4 projemiz var. Standardı çok yüksek olan bu mekanların bir kısmını bitirdik, bir kısmında da sona geldik. Şehrimizde konaklamalı gelen turist sayısı 500 bin olarak gerçekleşti. Kısa vadede bunu 1 milyona çıkarmak çok kolay. Şehir bu şekilde markalaşabilir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu hedefle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Teras Tesisleri olarak bilinen bölgede yenileme çalışması başlattık. Kapasite ve cazibenin artırılmasıyla ilgili bir planlama yaptık.Bölgeyi de markalaştırıyoruz. Bu tesisin geneline Şairler Tepesi ismini verdik. Restoran Ahir Sofrası, çay bahçeleri de Mihriban ve Mona Roza ismiyle markalaşıyor. Ahir Sofrası restoranımız faaliyet göstermeye başladı. Zaman zaman bu tesise geliyorum. Misafirlerimiz gerçekten bu tesisten son derece memnun” diye konuştu.

Çınaraltı Pınarbaşı Sofrası

Pınarbaşı’nda da hayata geçirilecek projenin 28 Aralık’ta ihaleye çıkacağını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Pınarbaşı, Çınaraltı olarak bilinen bölge bizim marka değeri en yüksek mesire alanlarımızdan biri. Önceki yıllarda, dönemin şartlarına göre yapılmış bir tesisimiz vardı. Burası için projemizi hazırladık. Yaz aylarında da maalesef bir yangın gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi olarak Çınaraltı için hazırladığımız proje için 28 Aralık Çarşamba günü ihaleye çıkıyoruz. Buraya da yüksek donatılı, açık ve kapalı mekanların olacağı çok önemli bir tesis inşa edeceğiz. Çınaraltı Pınarbaşı Sofrası olarak markalaşacak tesisimizle misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız” dedi.

Çamlıca’nın Kaba İnşaatı Tamamlanıyor

Çamlıca’da başlatılan projede de kaba inşaatın tamamlanmak üzere olduğunu belirten Hayrettin Güngör, “Hemen Pınarbaşı’nın üst kısmında Çamlıca dediğimiz alanda altıgen bir yapı vardı. Projemizi hazırladık ve ihalemizi yaptık. Kaba inşaatı tamamlanmak üzere. Çam ormanlarının içerisinde, doğa ile iç içe son derece mükemmel bir tesis oluyor. İnşallah yeni sezonda burası da faaliyete geçecek. Çamlıca; kafeteryası, restoranı ve sosyal donatı alanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin büyük beğenisini kazanacak” diye konuştu.

Kanlıdere’de Butik Otel ve Restoran

Kanlıdere’de restore edilen 3 konağın da şehir turizmi ve gastronomisi için çok önemli mekanlar olacağını açıklamalarına ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kanlıdere’de yol ve köprü çalışmamız oldu. Bu bölgede 3 konağımız var. Kadıoğlu Konağı, Hayrigül 1 ve Hayrigül 2 evleri olarak biliniyor. Burada restorasyon çalışmalarına başladık. Kadıoğlu Konağı, 12 odalı butik otel olarak faaliyet gösterecek. Hayrigül evleri ise Kahramanmaraş gastronomisinin lezzetlerini misafirlerine sunacak. Bu projemizle hem tarihi yapılar ayağa kalkacak hem de bölge cazibe merkezi haline gelecek” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’a 4 Yeni Turizm Yatırımı!
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