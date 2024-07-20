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Kahramanmaraş’a Belçika’dan akülü tekerlekli sandalye desteği

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden dolayı engelli hale gelmiş bulunan vatandaşlara Belçika İHH Uluslararası Yardım Kuruluşu, ücretsiz olarak 200 akülü tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Kahramanmaraş’a Belçika’dan akülü tekerlekli sandalye desteği

Kahramanmaraş’a Belçika’dan akülü tekerlekli sandalye desteği

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden dolayı engelli hale gelmiş bulunan vatandaşlara Belçika İHH Uluslararası Yardım Kuruluşu, ücretsiz olarak 200 akülü tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

20 Temmuz 2024 Cumartesi 18:22

Bir Hayat Kurtar projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde engelli hale gelen ihtiyaç sahibi kişilere akülü ve tekerlekli sandalye yardımında bulunuldu. Belçika İHH, daha öncesinde Kahramanmaraş’ta yaşayan depremzedelere akülü tekerlekli sandalye sözü vermişti. Bugün bu sözlerini yerine getirerek, Kahramanmaraş Anadolu İmam-Hatip Lisesinde düzenlenen bir etkinlikle, 200 akülü tekerlekli sandalye, depremzede vatandaşlara dağıtıldı. Törene milletvekilleri, protokol, belediye başkanları ve engelli vatandaşlar katıldı.

BİNELERCE ENGELLİYE UMUT OLMUŞTU

Belçika İHH teşkilatı, akülü tekerlekli sandalyelerin dağıtım ve planlamasını, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile daha önce mavi kapakçı amca olarak bilinen ve yaklaşık 10 bin kişiye tekerlekli sandalye dağıtan Abdulkadir Gülmez isimli hayır severe bıraktı. Muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi aileler belirlendi ve kayıt altına alındı. Düzenlenen törenle 200 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlara dağıtıldı.

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Kahramanmaraş’a Belçika’dan Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği
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