Kahramanmaraş’a Belçika’dan akülü tekerlekli sandalye desteği

Bir Hayat Kurtar projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde engelli hale gelen ihtiyaç sahibi kişilere akülü ve tekerlekli sandalye yardımında bulunuldu. Belçika İHH, daha öncesinde Kahramanmaraş’ta yaşayan depremzedelere akülü tekerlekli sandalye sözü vermişti. Bugün bu sözlerini yerine getirerek, Kahramanmaraş Anadolu İmam-Hatip Lisesinde düzenlenen bir etkinlikle, 200 akülü tekerlekli sandalye, depremzede vatandaşlara dağıtıldı. Törene milletvekilleri, protokol, belediye başkanları ve engelli vatandaşlar katıldı.

BİNELERCE ENGELLİYE UMUT OLMUŞTU

Belçika İHH teşkilatı, akülü tekerlekli sandalyelerin dağıtım ve planlamasını, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile daha önce mavi kapakçı amca olarak bilinen ve yaklaşık 10 bin kişiye tekerlekli sandalye dağıtan Abdulkadir Gülmez isimli hayır severe bıraktı. Muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi aileler belirlendi ve kayıt altına alındı. Düzenlenen törenle 200 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlara dağıtıldı.