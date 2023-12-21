Kahramanmaraş’a değer katacak konut ve iş yerleri hızla yükseliyor

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında alt ve üstyapı çalışmaları hummalı bir şekilde sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Kentsel Tasarım Projesi de hızla yükseliyor. Azerbaycan Mahallesi, Hükümet Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Müftülük Meydanı ve Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde proje kapsamında çalışmalar devam ederken Trabzon Caddesi’nde de kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası sürüyor. Yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde oluşturulan uzman ekip tarafından eski Valilik binasının bulunduğu alanın zemin durumunu netleştirmek için zemin etüt çalışmaları titiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Alanda yürütülen etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni Valilik binası yine Trabzon Caddesi’ndeki mevcut yerine inşa edilecek.

Valilik Binası Mevcut Yerine İnşa Edilecek

Kentsel Tasarım Projesi kapsamında şehir merkezinde kalıcı konut ve iş yerlerinin inşasının hızla devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız koordinesinde hayata geçirilen Kentsel Tasarım Projesi kapsamında; Azerbaycan Mahallesi, Hükümet Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Müftülük Meydanı, Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Trabzon Caddesi’nde çalışmalar sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Mimarisi, dayanıklılığı, sosyal donatıları, yeşil alanları ve peyzajıyla şehrimize değer katacak yapılar hızla yükseliyor. Proje kapsamında şehir merkezimize 10 binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılacak. Şehir hafızamızı yaşatmak için Valilik binamız da yine Trabzon Caddesi’ndeki mevcut yerine inşa ediliyor” dedi.