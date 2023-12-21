Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Sanat Galerisi’nde Açılan Karma Sergi Yoğun İlgi Görüyor
SANKO Sanat Galerisi’nde Açılan Karma...
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik Kursu!
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik...
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!
Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’

Kahramanmaraş’a değer katacak konut ve iş yerleri hızla yükseliyor

Kentsel Tasarım Projesi kapsamında kalıcı konut ve iş yerlerinin inşasının hızla devam ettiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Mimarisi, dayanıklılığı, sosyal donatıları, yeşil alanları ve peyzajıyla şehrimize değer katacak yapılar hızla yükseliyor.Şehir hafızamızı yaşatmak için Valilik binamız da yine Trabzon Caddesi’ndeki mevcut yerine inşa ediliyor” dedi.

Kahramanmaraş’a değer katacak konut ve iş yerleri hızla yükseliyor

Kahramanmaraş’a değer katacak konut ve iş yerleri hızla yükseliyor

Kentsel Tasarım Projesi kapsamında kalıcı konut ve iş yerlerinin inşasının hızla devam ettiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Mimarisi, dayanıklılığı, sosyal donatıları, yeşil alanları ve peyzajıyla şehrimize değer katacak yapılar hızla yükseliyor.Şehir hafızamızı yaşatmak için Valilik binamız da yine Trabzon Caddesi’ndeki mevcut yerine inşa ediliyor” dedi.

21 Aralık 2023 Perşembe 11:13

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında alt ve üstyapı çalışmaları hummalı bir şekilde sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Kentsel Tasarım Projesi de hızla yükseliyor. Azerbaycan Mahallesi, Hükümet Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Müftülük Meydanı ve Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde proje kapsamında çalışmalar devam ederken Trabzon Caddesi’nde de kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası sürüyor. Yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde oluşturulan uzman ekip tarafından eski Valilik binasının bulunduğu alanın zemin durumunu netleştirmek için zemin etüt çalışmaları titiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Alanda yürütülen etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni Valilik binası yine Trabzon Caddesi’ndeki mevcut yerine inşa edilecek.

Valilik Binası Mevcut Yerine İnşa Edilecek

Kentsel Tasarım Projesi kapsamında şehir merkezinde kalıcı konut ve iş yerlerinin inşasının hızla devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız koordinesinde hayata geçirilen Kentsel Tasarım Projesi kapsamında; Azerbaycan Mahallesi, Hükümet Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Müftülük Meydanı, Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Trabzon Caddesi’nde çalışmalar sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Mimarisi, dayanıklılığı, sosyal donatıları, yeşil alanları ve peyzajıyla şehrimize değer katacak yapılar hızla yükseliyor. Proje kapsamında şehir merkezimize 10 binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılacak. Şehir hafızamızı yaşatmak için Valilik binamız da yine Trabzon Caddesi’ndeki mevcut yerine inşa ediliyor” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’taki cadde kısmi olarak trafiğe kapatıldı!
Kahramanmaraş’taki cadde kısmi olarak trafiğe kapatıldı!
Türkşeker, 214 sözleşmeli personel alacak!
Türkşeker, 214 sözleşmeli personel alacak!
Dulkadiroğlu’ndan Filistinli çocuklara kıyafet desteği!
Dulkadiroğlu’ndan Filistinli çocuklara kıyafet desteği!
Onikişubat Belediyesi’nden 500 Ortaokul Öğrencisine Bot ve Mont Hediyesi
Onikişubat Belediyesi’nden 500 Ortaokul Öğrencisine Bot ve Mont Hediyesi
SANKO Eğitim Kurumları ‘tadımlık ders’ etkinliğinde buluştu!
SANKO Eğitim Kurumları ‘tadımlık ders’ etkinliğinde buluştu!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber