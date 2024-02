Arsan Center Laledan Salon’da Bugün gerçekleştirilen Aday Tanıtım Toplantısına CHP Milletvekili Ali Öztunç, CHP İl Başkanı Ünal Ateş, Saadet Partisi İl Başkanı Av. Ahmet Zor, iki partinin de ilçe başkanları ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Toplantıya, CHP’nin Türkiye’deki 5 büyükşehir kadın adaylarından biri olan Zeynep Özbaş Arıkan damga vurdu. Katılımcılar, Arıkan’ı “Kahramanmaraş’a kadın eli değecek” sloganıyla karşıladı. Arıkan’ın, Kahramanmaraş’ın ihtiyaç ve beklentilerinin çok iyi tespit edilerek çözüm önerilerini sunduğu liyakat odaklı konuşması, salonda büyük alkış topladı.

Arıkan, “Bir belediye başkan adayı olarak üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen depremin yaralarını sarmanın ilk taahhüdümüz olmasını söylemek çok acı verici. Önceliğimiz depremin yaralarını sarmak. Ben bu şehri tanıdıklarımla, eşimle, dostumla yönetmeyeceğim. Deneyimli kişilerle, liyakatli kişilerle yöneteceğim. Ben sizlere burada bunun sözünü veriyorum. Diğer başkan adaylarından da aynı sözü istiyorum. Kente ait projelerinizi getirin. Kendinizi ifade etme fırsatı bulun. Çünkü ürettiğiniz projeler sizlerin gelecek hayallerini gerçekleştirecek. 31 Mart günü büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde bugüne kadar uğradığınız dayatmalara karşı irade göstermezseniz, bu şehir yine bir atamalar şehri olacak. Ben onlarca yıl bu şehri yönetmeye meraklı birisi değilim. Ben herkesin hikâyesine ve hayaline alan açmak isteyen birisiyim. Ben bu şehrin sahipsizliğine, umursanmamasına, nasılsa hizmet almasa da en yüksek oy oranıyla merkezi yönetime destek vermesine, tabiri caizse, çantada keklik görünmesine ve bu haksızlığa karşı koyduğu itirazın önünü açıyorum. Değişim sadece aday değiştirmekle olmaz. Aynı yönetim anlayışıyla farklı kişiler tarafından yönetilmek istemiyorsanız zihniyetinizi de değiştirmek zorundasınız” ifadeleriyle katılımcıların gönlünü fethetti.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Kahramanmaraş’ın çok bahtsız bir şehir olduğunu ve bu talihsizliği yenmek için birbirinden donanımlı adaylarla seçime girdiklerini söyledi.

Ateş, “31 Mart'ta Kahramanmaraş'ın makus talihi değiştirmek üzere atacağımız ilk adım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Hep söylüyorlar. Çok bahtsız bir kent Kahramanmaraş ama sahipsiz değil. Kahramanmaraş'ın gerçek sahipleri bu salonda arkadaşlar. 22 yıldır iktidardalar. Havaalanına bir uçak indiremeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Tren garı boş duran bir Kahramanmaraş. Allah göstermesin içinizden birisinin bir yakını ağır bir hastalık geçirse şu anda Kahramanmaraş'ta gidecek sağlık kuruluşu yok biliyor musunuz? Yoğun bakım hastalarında en yakın illere sevk ediyorlar 6 Şubat depreminde maalesef on binlerce canımızı kaybettik. Bir koca şehir yerle bir oldu. Ve tam bir yıl önce bu kentte yaşayanlara yaraların sarılması sözü verildi. Bu kent tekrar ayağa kaldıracağız denildi. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki bu kent için gerçek anlamda kılını kıpırdatan hiç kimse yok” dedi.

Ünal Ateş, “Bu kentin talihini değiştirmeye kararlıyız”

6 Şubat depremleri sonrası vatandaşların 21 metrekarelik konteynerlerde yaşamaya mahkum edildiğini ve kalıcı konutların çok yavaş yapıldığını ifade eden Ateş, şöyle konuştu: “Orta hasarlı binalar uygun olmayan alanlar diye vatandaşın malına çökmek isteyenler şunu bilsinler ki 31 Mart seçimlerinden sonra tasını tarağını toplayıp gidecekler. Bu sefer Allah'ın izniyle onları göndereceğiz. İşte bu duygu ve düşüncelerle memleketini seven insanlar olarak ne yapabiliriz, diye düşündük ve 11 ilçede ve büyükşehirde birbirinden kıymetli, değerli, liyakatli 11 adayla yola çıkma kararı verdik. Milletvekilimiz sayın Ali Öztunç da önceki dönem görev yapan il ilçe başkanlarımızla, bu dönem elini taşın altına koyup en büyük fedakarlığı yapan can dostlarımla, ilçe başkanlarımla beraber bu kentin talihini değiştirmeye kararlıyız. Çünkü eğer aday bulunmazsa, 84 yaşındayım ama partimin emrindeyim diyen Mehmet Parlakyiğit’e karşı bizim sorumluluğumuz var. Bana ne zaman görev düşüyorsa emrinizdeyim diyen Gültekin Yazıcıoğlu’na karşı sorumluluğumuz var. Afşin'de ben partinin her daim emrindeyim diyen Durmuş Özdemir'e namı diğer tavukçu Durmuş'a sorumluluğumuz var. CHP bayrağı sallayan Umay'a bizim sorumluluğumuz var. Çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var. Depremde şehit olanların geride bıraktıklarına karşı sorumluluğumuz var. Bu kentte yaşayan her kahraman Maraşlıya karşı bizim sorumluluğumuz var. Kahramanmaraş'ta ittifak olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi olarak bizim sorumluluğumuz var o yüzden bugün buradayız” ifadelerini kullandı.

Ahmet Zor, “Topyekûn şehrimizi ayağa kaldıracağız”

Kahramanmaraş İttifakı’nın ortağı Saadet Partisi İl Başkanı Av. Ahmet Zor, yaptığı konuşmada başka bir Kahramanmaraş’ın mümkün olduğunu belirterek Kahramanmaraş'ın geleceğinde büyük bir sorumlulukları bulunduğunu dile getirdi. Zor, şu ifadelere yer verdi: “Bu inançla Kahramanmaraş'ı hâlihazırdaki sahipsizliğinden kurtarmak üzere 2 siyasi parti olarak bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'daki konuşmasında aynen şu ifadeyi kullandı: İktidara destek vermez, yerel yönetimi hükümetle birleştirmezseniz hizmet alamazsınız diyerek bizleri tehdit etti. Kahramanmaraş iktidarın belediyelerine sahip bir şehir. En yüksek oranlarla destek veren bir şehir. Gaziantep'in 2 tane ilçesi yıkım almış olmasına rağmen Kahramanmaraş'ta 9 bin civarında konut teslim edildi. Gaziantep ise 10 binin üzerinde konut teslim aldı. 1 Nisan'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini hatırlatarak en büyük hizmetleri ortaya koyacağız. Ehliyetli ve liyakatli belediye başkan adaylarımızın öncülüğünde ilçelerimizi, mahallelerimizi ve topyekûn şehrimizi ayağa kaldıracağız.”

Ali Öztunç, “Bu defa Maraş'ın makus tarihini yıkacağız”

Aday tanıtımında konuşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç; Kahramanmaraş İttifakı’nı oluşturan iki partinin de tüm teşkilatlarıyla dur durak bilmeden çalışacaklarını söyledi.

Öztunç, şu açıklamalarda bulundu: “Seçimlere 30-35 gün gibi kısa bir süre kaldı. Artık tam gaz çalışmalara ağırlık vereceğiz, daha fazla çalışacağız, ben dahi hep beraber koşturacağız. Bu defa Maraş'ın makus tarihini yıkacağız. Depremin üzerinden 1 yıl geçti. Kimimiz çoluğumuzu, çocuğumuzu kaybettik. Kimimiz anamızı, babamızı kaybettik. Adeta sokakta kaldık. Devleti yöneten AK Parti var mıydı? Yoktu. Ne AFAD vardı, ne hükümet vardı, ne yardım vardı, ne su vardı, hiçbir şey yoktu. Emniyet Müdürlüğü binasını kendilerine lütfedilmişlerdi. Milletvekilleri, belediye başkanları, Ankara'dan gelen AK Partili bakanlar hep beraber en sağlam bina orası diye orada oturuyorlardı. Akşamları yukarı çıkıyorlardı, millet bir ekmek, bir bardak suya muhtaçken, onlar bağ evlerinde kavurmaları götürüyordu. Arkadaşlarımız, Saadet Partisi'yle Kahramanmaraş'ta bir ittifak oluşturdular. 1 ay boyunca kapı kapı gezeceğiz. Adaylarıma elimden gelen desteği vereceğim. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olarak değil aynı zamanda Saadet Parti milletvekili olarak da çalışacağız.

Öztunç’tan İttifak Adaylarına Tam destek!

Kahramanmaraş İttifakı’nın bütün adaylarına tam destek verdiğini aktaran Öztunç, şunları söyledi: “Büyükşehir Zeynep Hanım Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Adayı. Türkiye'deki 5 büyükşehir kadın adayımızdan birisi. Kendisi kent konseyinde görevliydi. Zaman zaman telefonlaşırdık, şehre ilişkin duyarlılıklarını, şehrin vekili olarak bana aktarırdı. Genel merkezimiz, il yönetimimiz, il başkanımız, arkadaşlarımız, Zeynep Hanım'la temaslarda bulundular ve Saadet Partisi ile beraber partimizin ortak adayı olarak büyükşehire aday gösterildiler. Tüm bu süreçte büyükşehir belediye başkan adayımız Zeynep Hanım'ın da yanındayız. Adaylarımıza verilen her oy bana verilmiş olarak kabul edeceğim. Verilmemiş oyu da yine kendime verilmemiş kabul ederim. Yani başarıyı kendime, başarısızlığı başka yere yazmam. Burada başarı da benim başarımdır, başarısızlık da benim başarısızlığımdır. O yüzden bu görev bilinciyle hep birlikte çalışacağız. El ele vererek bu zalimlerden Kahramanmaraş'ı kurtaracağız.”

Arıkan, “Önceliğimiz depremin yaralarını sarmak”

Katılımcıların yoğun alkışları eşliğinde sahneye çıkan Kahramanmaraş İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, önceliklerinin depremin yaralarının sarılması olduğunu ifade etti.

Arıkan, şunları söyledi: “Bir belediye başkan adayı olarak üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen depremin yaralarını sarmanın ilk taahhüdümüz olmasını söylemek çok acı verici. Önceliğimiz depremin yaralarını sarmak. Bu yaralar bir yıl önce sarılmalıydı. Bir yılın sonuna konteynerde yaşayan insanımız kalmamalıydı. Hadi konutlar yetişmedi bari konteynerlerde yaşayan insanlarımız daha insanca koşullarda yaşasa. Biz şu anda bir belediyenin yapması gereken normal hizmetleri dahi alamıyoruz. Bizim önceliğimiz 1 Nisan'dan sonra bu hizmetlerin çok çok daha fazlasını deprem odaklı olmadan yerine getirmek. Bugün deprem etkisiyle şehrimizde hiçbirimizin hayatı hiçbir şekilde memnun edici seviyede değil. Şehrin çöpleri dahi toplanamazken, trafik sorunu İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirleri aşmışken, yine konteynerlerde de şu anda barınma noktasında sıkıntı çeken vatandaşlarımız, kadınlarımız gençlerimiz, çocuklarımız hiçbir şekilde hak ettikleri hizmetleri alamıyorken, bizim mega projelerle, çılgın projelerle, çok büyük projelerle kaybedecek zamanımız yok.”

“Ben bu şehri tanıdıklarımla, eşimle, dostumla yönetmeyeceğim”

Kahramanmaraş’ın liyakatli kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Arıkan, “Biz el birliğiyle daha mutlu, daha huzurlu, daha yaşanabilir, hak ettiğimiz değeri gördüğümüz, hak ettiğimiz hizmetleri alabileceğimiz bir Kahramanmaraş'ı sizlerle beraber yeniden inşa ve ihya etmenin çabasında olacağız. Biz bu şehri, bu şehrin insanlarıyla beraber yöneteceğiz. Ancak o zaman daha adil ve daha iyi, daha güzel yönetebiliriz. Maruz kaldığımız haksızlığı ve adaletsizliği bu şekilde önleyebiliriz. Ben bu şehri tanıdıklarımla, eşimle, dostumla yönetmeyeceğim. Deneyimli kişilerle, liyakatli kişilerle yöneteceğim. Ben sizlere burada bunun sözünü veriyorum. Diğer başkan adaylarından da aynı sözü istiyorum. Ben ömrünü sivil toplum kuruluşlarına adamış bir kadın ve bir anneyim. Bir anne şefkatiyle bu kentin bütün değerlerini görünür hale getirme sorumluluğum var” şeklinde konuştu.

“Değişim Sadece Aday Değiştirmekle Olmaz”

Kahramanmaraş’ın atamalar şehri olmaması için 31 Mart’ın en büyük fırsat olduğuna dikkat çeken Arıkan, şunları kaydetti: “Bu kente ait vizyonunuzu sizler ortaya koyacaksınız. Kente ait projelerinizi getirin. Kendinizi ifade etme fırsatı bulun. Çünkü ürettiğiniz projeler sizlerin gelecek hayallerini gerçekleştirecek. 31 Mart günü büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde bugüne kadar uğradığınız dayatmalara karşı irade göstermezseniz, bu şehir yine bir atamalar şehri olacak. Bundan sonra hiç kimse sizi ciddiye almayacak. Ben onlarca yıl bu şehri yönetmeye meraklı birisi değilim. Ben herkesin hikâyesine ve hayaline alan açmak isteyen birisiyim. Bana verilecek desteğin, şahsımı kutsayacak, benim kariyerimi yükseltecek bir destek olmayacağını biliyorum. Ben bu şehrin sahipsizliğine, umursanmamasına, nasılsa hizmet almasa da en yüksek oy oranıyla merkezi yönetime destek vermesine, tabiri caizse, çantada keklik görünmesine ve bu haksızlığa karşı koyduğu itirazın önünü açıyorum. Değişim sadece aday değiştirmekle olmaz. Aynı yönetim anlayışıyla farklı kişiler tarafından yönetilmek istemiyorsanız zihniyetinizi de değiştirmek zorundasınız. Elbette bizler bu şehirde taş üstüne taş koyan herkese minnettarız. Teşekkür ederiz. Ama biz İktidar partisiyle yerel yönetimin aynı olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Soruyorum sizlere, biz ne kadar hizmet alabildik. Demek ki hizmet alabilmek için bazen ne yapmak lazım. Değişiklik yapmak lazım. Biz şehrimizin hak ettiği hizmeti alabileceği değişim için yola çıktık, gayret bizden,biz sefere talip olduk taktir ve zafer Allahtan inşallah. Çıktığımız bu yolculukta Allah’ım bizleri yardımcı olsun.”

Kahramanmaraş İttifakı’nın adayları ise şu isimlerden oluştu: Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Vicdan, Elbistan Belediye Başkan Adayı Erkan Gürbüz, Nurhak Belediye Başkan Adayı İlhami Bozan, Afşin Belediye Başkan Adayı Murat Bozkurt Onikişubat Belediye Başkan Adayı Oktay Tolga Büyükhilal, Andırın Belediye Başkan Adayı Turan Tekatlı, Çağlayancerit Belediye Başkan Adayı Ahmet Tekel, Pazarcık Belediye Başkan Adayı Haydar İkizer, Göksun Belediye Başkan Adayı İshak Köroğlu, Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Muhammet Kılıç, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Murat Kozalak oldu.

Aday Tanıtım Toplantısı, adayların özgeçmişlerinin okunup sahneye takdim edilmesi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.